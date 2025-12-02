Slušaj vest

Slovački hokejašRoman Kukumberg Junior (20) bori se za život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u subotu, prenosi sportska televizija „TV JOJ“. Talentovani mladi igrač nalazi se u komi u Univerzitetskoj bolnici u Bratislavi, gde lekarski tim vodi trku s vremenom.

Nesreća se dogodila na putnom pravcu između Kvetoslavova i Šamorina, a iz bolnice je potvrđeno da je primljen pacijent sa izuzetno ozbiljnim povredama.

- Možemo potvrditi da je danas (2. decembra) pacijent primljen u kritičnom stanju sa ozbiljnim povredama glave. U toku je dijagnostika i lekari čine sve što je u njihovoj moći da mu spasu život - izjavila je Eva Kliska, portparolka bolnice.

Njegov klub se oglasio povodom tragičnih vesti.

- Igrač Slovana, Roman Kukumberg Junior (rođen 2005), učestvovao je rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu između Kvetoslavova i Šamorina. Nakon nesreće je pao u komu i nalazi se u bolnici u Kramariju. Držimo palčeve da sve bude u redu sa njim - stoji u saopštenju Slovana.