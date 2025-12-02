Slušaj vest

Slovački hokejašRoman Kukumberg Junior (20) bori se za život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u subotu, prenosi sportska televizija „TV JOJ“.

Talentovani mladi igrač nalazi se u komi u Univerzitetskoj bolnici u Bratislavi, gde lekarski tim vodi trku s vremenom.

Pogledajte kako on izgleda: 

Roman Kukumberg Junior Foto: Profimedia

