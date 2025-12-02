Igra za Slovan.
Pao je u komu posle stravične nesreće! Ovo je mladi sportista kom se lekari bore za život! FOTO
Slovački hokejašRoman Kukumberg Junior (20) bori se za život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u subotu, prenosi sportska televizija „TV JOJ“.
Talentovani mladi igrač nalazi se u komi u Univerzitetskoj bolnici u Bratislavi, gde lekarski tim vodi trku s vremenom.
Roman Kukumberg Junior Foto: Profimedia
