Slušaj vest

On je, za klupski sajt, rekao da igrači Zagreba imaju veliku motivaciju nakon što su dobili novog trenera i da očekuje težak meč, ali da se njegov tim priprema najbolje što može.

"Odlično su igrali u Segedinu, čvrsta su ekipa, nikada se ne predaju. Biće to teška utakmica, i nadaju se da će nas pobediti. Sada imamo težak raspored, za razliku od nekih lakših utakmica u prošlosti. Vremena je malo, ali se spremamo najbolje što možemo", rekao je Garabaja.

Gostovanje u Hrvatskoj i duel protiv Zagreba je poslednja utakmica u Ligi šampiona za Eurofarm Pelister ove godine.

"Predstoje nam važne utakmice i želimo da se predstavimo u željenom svetlu. Igramo i u prvenstvu i u Ligi šampiona, ali ne smemo da se žalimo. Imaćemo kratku pauzu pre utakmice sa Zagrebom, to znamo. Ipak, ići ćemo da igramo kvalitetno i nadamo se pobedi", rekao je trener makedonskog šampiona Ruben Garabaja.

(Beta)