Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Dortmundu selekciju Španije 31:29 (17:19), u utakmici prvog kola Grupe 2 glavne runde Svetskog prvenstva.

Aleksandra Vukajlović je u poslednjem napadu Srbije uspela da pogodi i odvede našu selekciju na "+2".

Pogledajte taj pogodak: 

Srpske rukometašice će u narednom kolu igrati protiv Farskih ostrva, dok Španiju očekuje duel sa Islandom.

Srbija - Španija Foto: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

profimedia-1056039211.jpg
profimedia-0669761744.jpg
whatsapp-image-20240730-at-11.43.46-am.jpg
IMG_9055.jpg

Završnica utakmice Srbija Španija na Svetskom prvenstvu Izvor: RTS/screenshot