Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 2 sa četiri boda, dok je Španija treća sa dva boda.
ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije!
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Dortmundu selekciju Španije 31:29 (17:19), u utakmici prvog kola Grupe 2 glavne runde Svetskog prvenstva.
Aleksandra Vukajlović je u poslednjem napadu Srbije uspela da pogodi i odvede našu selekciju na "+2".
Pogledajte taj pogodak:
Srpske rukometašice će u narednom kolu igrati protiv Farskih ostrva, dok Španiju očekuje duel sa Islandom.
Srbija - Španija Foto: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia
