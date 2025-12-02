Slušaj vest

Odbojkašice Uba nisu uspele da se plasiraju u osminu finala Kupa CEV, pošto su večeras u revanš meču šesnaestine finala na gostujućem terenu poražene od francuskog Miluza 0:3 (10:25, 13:25, 19:25).

U prvoj utakmici, odigranoj u Hali sportova u Ubu, Miluz je pobedio Ub 3:1.

Najbolje kod Uba na večerašnjem meču bile su Aliona Martinjuk i Ana Mihajlović sa po sedam poena.

Miluz je do pobede predvodila Reagan Rutherford sa 11 poena.

Miluz će u osmini finala (7. i 14. januar) igrati protiv pobednika dvomeča Ribola Kaštela – Bekeščaba.

