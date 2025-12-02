Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Jadran iz Splita 15:10 (2:4, 3:3, 4:2, 6:1), u petom kolu Grupe C Lige šampiona.
VATERPOLO LIGA ŠAMPIONA: Novi Beograd potopio Jadran iz Splita
Novi Beograd su do pobede predvodili Miloš Ćuk i Miroslav Perković sa po četiri i Vasilije Martinović sa tri gola.
Kod Jadrana najefikasniji je bio Markus Berehulak sa četiri pogotka.
Novi Beograd je drugi na tabeli sa šest bodova, a Jadran je na četvrtom mestu sa tri poena.
U poslednjem, šestom kolu, Novi Beograd će u Herceg Novom gostovati Jadranu, dok će Jadran iz Splita dočekati Pro Reko.
(Beta)
