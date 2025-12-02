Slušaj vest

Novi Beograd su do pobede predvodili Miloš Ćuk i Miroslav Perković sa po četiri i Vasilije Martinović sa tri gola.

Kod Jadrana najefikasniji je bio Markus Berehulak sa četiri pogotka.

Novi Beograd je drugi na tabeli sa šest bodova, a Jadran je na četvrtom mestu sa tri poena.

U poslednjem, šestom kolu, Novi Beograd će u Herceg Novom gostovati Jadranu, dok će Jadran iz Splita dočekati Pro Reko.

(Beta)

