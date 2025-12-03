Aleksandra Vukajlović i Jovana Skrobić donele su pobedu Srbiji protiv Španije, a ovo su neke od njihovih fotografija
One su donele preokret Srbiji protiv Španije: Pogledajte kako izgledaju Aleksandra Vukajlović i Jovana Skrobić (GALERIJA)
Veliku pobedu ostvarile su srpske rukometašice na startu glavne faze Svetskog prvenstva 2025. Rukometašice Srbije odigrale su spektakularnih poslednjih 15 minuta meča za pamćenje i pobedile favorizovanu Španiju rezultatom 31:29 (17:19).
Junakinje su postale Aleksandra Vukajlović i Jovana Skrobić, a pogledajte i neke od njihovih fotografija:
Aleksandra Vukajlović Foto: Printskrin/Instagram
Jovana Skrobić Foto: Printskrin/Instagram
