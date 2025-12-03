Slušaj vest

Veliku pobedu ostvarile su srpske rukometašice na startu glavne faze Svetskog prvenstva 2025. Rukometašice Srbije odigrale su spektakularnih poslednjih 15 minuta meča za pamćenje i pobedile favorizovanu Španiju rezultatom 31:29 (17:19).

Junakinje su postale Aleksandra Vukajlović i Jovana Skrobić, a pogledajte i neke od njihovih fotografija:

Aleksandra Vukajlović Foto: Printskrin/Instagram

Jovana Skrobić Foto: Printskrin/Instagram

Ne propustiteOstali sportoviOVO SU ZANOSNE SRPKINJE KOJE SU REŽIRALE ČUDO PROTIV ŠPANIJE! Aleksandra i Jovana postale junakinje, a ovo je njihova priča!
Aleksandra Vukajlović Jovana Skrobić
Ostali sportoviKAKO SU SRPKINJE NAPRAVILE ČUDO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Španija imala ogromnu prednost 11 minuta do kraja, a onda... (VIDEO)
profimedia-1056038913.jpg
Ostali sportoviČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije!
profimedia-1056039193.jpg
Ostali sportoviHEROJSKA POBEDA! NAŠE RUKOMETAŠICE GUBILE CEO MEČ, PA POSLE PREOKRETA SLAVILE PROTIV ŠPANIJE! Srbija posle triler završnice do trijumfa na Svetskom prvenstvu!
profimedia-1056040054.jpg

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir