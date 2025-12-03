Čuvena nemačka umetnička klizačica Katarina Vit rođena je na današnji dan pre tačno 60 godina.
Katarina Vit je jedna od najtrofejnijih klizačica u istoriji ovog sporta - dvostruka olimpijska šampionka (Sarajevo 1984, Kalgari 1988), četvorostruka svetska i šestostruka uzastopna evropska prvakinja.
