Toto Volf, prvi čovek Formula 1 tima Merceses, izražava sumnje u psihološku stabilnost vozača Meklarena pred poslednju trku u sezoni u nedelju, koja će odlučiti novog šampiona.

Šef Mercedesa Toto Volf pomno je pratio završni duel između tandema Meklarena Oskara Pjastrija i Landa Norisa sa vozačem Red bula Maksom Ferštapenom na trci u Kataru.

Prvi čovek Formula 1 tima Mercedes - Toto Volf

Ludnica u Kataru

Iznenađen je Austrijanac Toto Volf strategijom koju je ekipa iz Vokinga primenila u Dohi, na stazi "Lusail", koja prema njegovom mišljenju, sugeriše da pritisak možda počinje da utiče na njihove odluke.

Da se podsetimo, prilikom izlaska sigurnosnog vozila, svi vozači su otišli na pit-stop, sem dvojca Meklarena, jer su im tako sugerisali šefovi tima. Ova odluka ispostavila se kao ozbiljna greška jer je Maks Ferštapen obavio stajanje i iskoristio situaciju da se probije u vođstvo ispred Oskara Pjastrija, koje je potom pretvorio u sigurnu pobedu.

Ovim rezultatom, Holanđanin sada ima četiri boda više od Pjastrija, a prišao je i Landu Norisu na samo 12 bodova zaostatka.

Nerazumna odluka

Govoreći iz iskustva višegodišnje borbe za titule u Formuli 1, Toto Volf smatra da je Meklaren u nezavidnoj poziciji pred trku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u nedelju.

- Svi pokušavaju da urade najbolje što mogu i razgovarali smo o tome još ujutru pred trku, ako izađe sigurnosno vozilo strategija je dosadna, ali nemate drugi izbor osim da odete u boks - rekao je Toto Volf i nastavio:

- Ako to ne uradite, izgubićete vreme, a kasnije ćete opet morati u na servis.

Gubitnički potez

U Meklarenu su želeli da zadrže stratešku fleksibilnost, ali prema Volfu taj potez ih je postavio na pogrešnu stranu kalkulacije.

- Mislim da su se nadali većoj fleksibilnosti, kako su i sami rekli, ali to je u svakom slučaju bio gubitnički potez. Zašto su to uradili? Ne znam. Ali jasno je, bili smo i mi u takvoj situaciji da je sada više na njima da izgube šampionat, nego na Maksu da ga osvoji.

Prvi čovek F1 tima Mercedes smatra da je Meklaren možda postao žrtva poznatog fenomena, a to je želja da se po svaku cenu napravi nešto "još bolje".

- Pretpostavljam da se pritisak uvlači i da poželite da stvari uradite perfektnije nego inače. A kada pokušavate previše, iz sopstvenog iskustva mogu da kažem, morate se držati svog uobičajenog načina rada - bio je jasan Toto Volf.