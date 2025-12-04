Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.

Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.

Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.

Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.