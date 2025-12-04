Svi događaji
16:34

41. minut - 21:20

Napeta utakmica! Naše dame su ponovo dozvolile protivnicama da im se približe. Faranke koriste zicer prilike i polako tope prednost Srbije.

16:25

33. minut - 18:16

Naše devojke nastavljaju sa dominacijom na terenu, ali greške koje prave koštaju ih rezultata.

16:07

30. minut - 16:14

Na četiri sekunde pred odlazak na odmor rukometašice Fraskih Ostrva su imale sedmerac, ali je Jovana Risović na golu Srbije bila nepremostiva prepreka.

16:04

29. minut - 16:14

Anđela Janjušević na 55. sekundi do kraja za +2 Srbije.

15:59

25. minut - 13:11

Uspevaju naše dame da se odlepe, ali im rukometašice Farskih Ostrva "dišu za vratom". Srpkinje igraju sjajno, razlete su se po terenu, ali ne koriste svoje šanse...

15:54

20. minut - 11:10

Mini serija Farskih Ostrva i naše devojke su sada u problemu!

15:49

15. minut - 10:7

Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.

15:40

10. minut - 7:4

Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.

15:35

5. minut - 2:3

Dobro su Farska Ostrva otvorila utakmicu 

15:30

Počela je utakmica

Meč između Srbije i Farskih ostrva je upravo počeo.

15:10

Srbija favorit

Kladionice kažu da su veće šanse za pobedu Srbije.

Kvota na pobedu naših rukometašica je 1,35, a na pobedu Farskih Ostrva čak 4, dok je kvota za "X" 8,50.