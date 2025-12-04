SRBIJA - FARSKA OSTRVA: Dinamičan meč! Srpkinje se razletele po terenu, Faranke uzvraćaju
Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.
Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.
Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.
Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.
41. minut - 21:20
Napeta utakmica! Naše dame su ponovo dozvolile protivnicama da im se približe. Faranke koriste zicer prilike i polako tope prednost Srbije.
33. minut - 18:16
Naše devojke nastavljaju sa dominacijom na terenu, ali greške koje prave koštaju ih rezultata.
30. minut - 16:14
Na četiri sekunde pred odlazak na odmor rukometašice Fraskih Ostrva su imale sedmerac, ali je Jovana Risović na golu Srbije bila nepremostiva prepreka.
25. minut - 13:11
Uspevaju naše dame da se odlepe, ali im rukometašice Farskih Ostrva "dišu za vratom". Srpkinje igraju sjajno, razlete su se po terenu, ali ne koriste svoje šanse...
15. minut - 10:7
Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.
10. minut - 7:4
Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.