Slušaj vest

Godina koja je na izmaku bila obojena brojim medaljama, ali i velikim domaćim i međunarodnim takmičenjima održanim širom naše zemlje.

U toku je poslednje najmasovinije takmičenje, Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za sve uzrasne kategorije.

U Subotici od 2. do 7. decembra u sportskoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ ovaj najznačaniji turnir u boksu za proveru domaćih snaga na domaćem terenu okupio je 369 boksera i bokserki, 295 u muškoj i 74 u ženskoj konkurenciji i najmasovnije je nacionalno Prvenstvo do sada. Kod muškaraca, u kadetskom uzrastu je prijavljeno73 učesnika, kod juniora – 92, mladih – 77 i seniora – 53. U ženskoj konkurenciji, prijavljenih kadetkinja je 25, juniorki – 18, omladinki – svega 11 u samo tri težinske kategorije, od 10 važećih, i seniorki nešto malo više – 20, u svih sedam, sada predviđenih olimpijskih kategorija za dame.

U ringu će se pojaviti gotovo svi, u ovom trenutku najbolji bokseri i bokserke. U seniorskoj konkurenciji, kod devojaka, u ringu će da budu naša najtrofejnija takmičarka, Sara Ćirković (do 54 kg), IBA svetska šampionka Anđela Branković, Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova (do 60 kg), Sanja Mitić i Nikolina Džida (do 51 kg), Dragana Jovanović i Jelena Zekić (do 57 kg), Anastasija Lukajić i Sanja Marković (do 65 kg), Anastasija Bošković i Lea Blagojević (do 70 kg), Nikolina Gajić (do 75 kg)…

Kod seniora na delu ćemo videti Jovana Nikolića, Almira Memića, Omera Ametovića, Stefana Camovića, Veljka Gligorića, Džejlana Toskića i Dimitrija Gorbenk, Filipa Džidu, Ahmeda Mavrića, Dimitrija Andrejevića, Relju Stojkovića, Miladina Kostića, Milosava Savića, Marka Pižuricu, Aleksandra Manića, Sanela Hasanovića…

Usled tehničkih problema u Sportskom centru „Pinki“ u Zemunu, Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu 2025. je u poslednji čas premešteno i povereno Subotici.

Prvog dana odboksovano je 70 mečeva, borbe su održane na dva ringa - na jednom su nastupali kadeti i omladinci a na drugom juniori i seniori. Isto će biti i tokom naredna četiri dana kada će se borbe održavati u dva termina: od 14 do 17 časova i od 17:30 do 20:30 časova, dok su finalni mečevi zakazani za nedelju kada će mečevi biti prenošeni uživo na TV Arena Fight.

Za titule državnih prvaka i plasman bore se kadeti, juniori, omladinci i seniori, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Najtalentovaniji i najspremniji bokserski predstavnici Srbije obećavaju vrhunske borbe i sjajan sportski vikend u Subotici.

Bonus video: