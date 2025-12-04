Slušaj vest

Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula i 16 više od Pjastrija. Sva trojica imaju šanse za titulu, a Norisu je dovoljno da osvoji jedno od prva tri mesta kako bi prvi put u karijeri postao prvak sveta.

U Meklarenu važe "papaja pravila", prema kojima nijedan vozač nije favorizovan, a čelnici ekipe naveli su da nameravaju da tako ostane i u Abu Dabiju, ali da će biti obavljeni razgovori sa vozačima.

Ukoliko Pjastri bude na boljoj poziciji od Norisa, uz dobar plasman Verstapena, spekuliše se da bi Meklaren mogao od njega da traži da pusti timskog kolegu da ga pretekne.

"To zapravo ne zavisi od mene i neću tražiti", rekao je Noris novinarima u Abu Dabiju na pitanje o timskim naredbama, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Neću da tražim pošto ne mislim da je to nužno fer pitanje. Ne znam. Na Oskaru je da odluči da li će to dozvoliti, znate", dodao je Noris.

Pjastriju je za titulu potrebna pobeda, a da Noris ne zauzme prvih pet mesta.

"O tome nismo razgovarali. Sve dok ne znam šta se očekuje, nemam odgovor", rekao je Pjastri.

Noris je rekao da bi bio spreman da se skloni i pusti timskog kolegu da ga pretekne da su uloge zamenjene.

"Mislim da bih, pošto mislim da sam uvek takav. Takav sam", rekao je Noris.

Posle trke u Holandiji krajem avgusta, Noris je imao 34 bodova zaostatka za Pjastrijem, ali je posle toga bio na postolju u Monci, Singapuru i Ostinu i pobedio u Meksiku i Brazilu, pa je preuzeo vođstvo.

Dvojac Meklarena diskvalifikovan je iz trke u Las Vegasu, gde je pobedio Verstapen, koji je trijumfovao i u prošloj trci u Kataru, posle loše taktike Meklarena.

Verstapen je posle trke u Holandiji imao 104 bodova zaostatka za Pjastrijem, ali se posle pet pobeda od letnje pauze vratio u konkurenciju.

Njemu je za titulu potrebna pobeda u Abu Dabiju, a da Noris ne zauzme prva tri mesta.

"Nisam očekivao da ću se boriti za titulu, ali tu smo. Posle Zandvorta sve je bilo otkazano. Moj tata je na reliju, mama sa psima. Naravo, oni me uvek podržavaju, moja mama uvek pali sveću pre svakog trkačkog vikenda. Ali pretpostavljam da veruju svom sinu", rekao je Verstapen.

Holanđanin pokušava da osvoji petu uzastopnu titulu, čime bi izjednačio rekord Mihaela Šumahera po broju vezanih titula.

Noris je rekao da bi u slučaju da Verstapen bude bolji od njega i Pjastrija, čestitao Holanđaninu i da se raduje narednoj godini.

"To ne menja ništa, ne menja moj život. Ako tako bude, zaslužiće više od nas", rekao je Noris.

Poslednja trka u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija na programu je u nedelju od 14 časova.