 Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades rekao je da njegova ekipa u utakmici protiv Farskih Ostrva nije bila na potrebnom nivou i da je napravila mnogo grešaka, ali da i dalje sama odlučuje o plasmanu u četvrtfinale Svetskog prvenstva u utakmici protiv Crne Gore.

Srbija - Farska Ostrva Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

"Tim nije bio na nivou kakvom je trebalo. Napravili smo mnogo grešaka, nismo ličili na onaj borbeni tim. Dešava se, imali smo sve u svojim rukama i prokockali. Srećom, i dalje je sve u našim rukama i moramo da pobedimo Crnu Goru", rekao je Prades za sajt Rukometnog saveza.

Rukometašice Srbije odigrale su nerešeno 31:31 protiv Farskih Ostrva u Dortmundu, u drugoj utakmici druge faze takmičenja na Svetskom prvenstvu.

Posle greške Srbije u poslednjem napadu, ekipa Farskih Ostrva postigla je gol iz sedmerca i izjednačila.

Kapiten Srbije Katarina Krpež-Šlezak rekla je da je njena ekipa napravila mnogo početničkih grešaka i da iz današnje utakmice mora da izvuče pouke.

"Znale smo da neće odustajati od brze igre tokom svih 60 minuta. Nismo uspele nijednog trenutka da se odbranimo, igrale smo loše u tom segmentu i na kraju ostale bez boda. Mnogo početničkih grešaka smo imali, a to je nedopustivo. Sve je to deo sporta, moramo da naučimo mnogo iz ove utakmice, a sledeća je svakako najbitnija. Dosta smo sporije bile, bez koncentracije, što je i uzrok grešaka", navela je ona.

U trećem kolu Srbija će 6. decembra igrati protiv Crne Gore za plasman u četvrtfinale.

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot