Kenijski atletičar Džon Korir pobedio je danas na maratonu u Valensiji, dok je njegova sunarodnica Džojsilin Džepkosgei trijumfovala u ženskoj konkurenciji.

Korir je do pobede stigao vremenom dva sata, dva minuta i 24 sekunde. On je ove godine trijumfovao i na maratonu u Bostonu, koji je održan 21. aprila.
Drugo mesto osvojio je Nemac Amanal Petros (2:04:03), koji je na današnjem maratonu u Valensiji postavio novi nacionalni rekord.
Norvežanin Avet Kibrab zauzeo je treću poziciju (2:04:24), a ovim rezultatom postavio je novi rekord Norveške.
Džepkosgei je na cilj stigla vremenom dva sata i 14 minuta, što je najbolji rezultat ove godine u maratonu. Džepkosgei je u Valensiji zabeležila četvrti rezultat svih vremena.

Njena sunarodnica Peres Džepčirčir zauzela je drugo mesto (2:14:43), a treća kroz cilj prošla je Belgijanka Kloi Erbije (2:20:38), koja je postavila novi nacionalni rekord.

