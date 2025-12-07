Korir je do pobede stigao vremenom dva sata, dva minuta i 24 sekunde. On je ove godine trijumfovao i na maratonu u Bostonu, koji je održan 21. aprila.

Drugo mesto osvojio je Nemac Amanal Petros (2:04:03), koji je na današnjem maratonu u Valensiji postavio novi nacionalni rekord.

Norvežanin Avet Kibrab zauzeo je treću poziciju (2:04:24), a ovim rezultatom postavio je novi rekord Norveške.

Džepkosgei je na cilj stigla vremenom dva sata i 14 minuta, što je najbolji rezultat ove godine u maratonu. Džepkosgei je u Valensiji zabeležila četvrti rezultat svih vremena.