Švajcarski skijaš Marko Odermat pobedio je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u američkom Biver Kriku

Odermat je bio najbrži u prvoj vožnji, a pobedio je rezultatom od 2:20,59 minuta. To je njegova 49. pobeda u karijeri, od kojih 28. u veleslalomu.

Italijan Aleks Vinacer zauzeo je drugo mesto sa 0,23 sekunde zaostatka.

Treće mesto zauzeo je Norvežanin Henrik Kristofersen sa 0,34 sekunde zaostatka.

Austrijanac Štefan Brenštajner zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio Lukas Pinejro Broten iz Brazila.

U plasmanu veleslaloma Odermat i Brenštajner imaju po 200 bodova. Treći je Kristofersen sa 176, a četvrto mesto zauzima Vinacer sa 157 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Odermat je prvi sa 445 bodova, a drugi je Austrijanac Vincent Krihmajr sa 227 bodova. Treći je Kristofersen sa 218, a četvrti je Brenštajner sa 200 bodova.

