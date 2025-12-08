Slušaj vest

U razgovoru za „WELT“, Hansova je objasnila šta se tačno dogodilo i naglasila da takva pravila ne važe jednako za sve.

- Nemamo kategorije po težini, ali imamo jasan maksimum. Zajedno sa sankama, muškarci mogu da teže do 120 kilograma, žene do 102. To je limit koji važi za nas. Nažalost, to zaista važi - rekla je Viktorija i potom dodala:

- Sanke teže između 29 i 37 kilograma, zavisno od podešavanja. Možete to malo prilagoditi, ali dodatna težina na sankama generalno pomaže. To znači da lakši sportisti mogu dati sankama više 'manje ograničenja'. Za mene, kao visoku atletičarku, to brzo postaje ograničeno.

Posle letnjeg treninga Hansova je ojačala i podigla težinu sa oko 71 na skoro 76 kilograma. Na kvalifikacijama u Lilehameru, gde se odlučivalo ko ide na Svetski kup i Olimpijske igre, imala je ukupno 106 kilograma sa sankama, što je bilo iznad dozvoljene granice.

- Bila sam drhtava, slaba, noge su mi bile prazne. Onda počnete da razmišljate o apsurdnim stvarima jer očajnički tražite načine da ‘spustite težinu’. Odjednom pomislite: "Koliko zapravo teži moj sportski grudnjak?" Dovoljno da sam ga skinula neposredno pre starta.

Iako je uspela da skine kilažu na traženih 102 kilograma, posle ogromnih napora ipak nije uspela da ispuni sve atletske standarde.

- Mislim da mi je oduzeta barem realna šansa. Bila sam u vrhunskoj formi, brža nego ikad, sa ličnim rekordima u sprintu. U skeletu sve zavisi od najmanjih detalja, a za to vam je potreban bistar um. Ako na stazu dođete iscrpljeni i sa mislima samo na vagu, to nije fer početna pozicija - zaključila je Hansova.