Slušaj vest

Uspomena na odbojkaša ne bledi! Održan Drugi memorijalni turnir ''Milutin Ostojić'', njegovi saigrači čine sve da se zapamti jedan divan momak koji je delio teren sa njima (FOTO)

U ponedeljak, 8. decembra, u Građevinsko tehničkoj školi "Branko Žeželj" održan je drugi po redu Memorijalni turnir "Milutin Ostojić" u organizaciji Odbojkaškog kluba Lucky Star. Turnir je posvećen preminulom igraču Milutinu Ostojiću, koji je pre dve godine izgubio borbu sa opakom bolešću.

Milutin je godinama bio deo ekipe Lucky Stara, a svojim vedrim duhom i posvećenošću osvojio je srca saigrača i publike. Njegov klub je prošle godine pokretanjem ovog memorijalnog turnira želeo da očuva sećanje na njega i oda počast jednom izuzetnom momku, sportisti i prijatelju, a za datum održavanja turnira izabran je 8.decebmbr, jer je tog dana Milutinov rođendan.

Turnir je ove godine okupio tri ekipe: OK Lucky Star, klub u kojem je Milutin nastupao, ekipu Stomatološkog fakulteta, na kojem je studirao, i OK Crnjanski, klub u kojem je Milutin počeo da trenira odbojku.

Emotivno otvaranje turnira

Na početku turnira prisutnima se obratio jedan od osnivača turnira, trener u odbojkaškom klubu Lucky star i igrač seniorske ekipe Lucky Stara, Nemanja Brajović, zajedno sa kolegama iz kluba i saigračima Nemanjom Dragovićem i Stefanom Dedovićem.

1/9 Vidi galeriju Drugi memorijalni turnir ''Milutin Ostojić'' Foto: Privatna arhiva

- Želim da vam se obratim svima ispred Odbojkaškog kluba Lucky star, zajedno sa mojim kolegama i saigračima, Nemanjom i Stefanom, i da vam poželim dobrodošlicu na Drugi memorijalni trunir "Milutin Ostojić". Mi, Milutinovi saigrači smo prošle godine pokrenuli ovaj turnir u sećanje na jednog divnog momka koji je trenirao sa nama, pobeđivao mnoge utaikmice, ali nažalost pre dve godine izgubio najbitniji meč u životu od opake bolesti. Mi znamo da je Milutin sada na nekom boljem mestu gde igra odbojku a u pauzi svira harmoniku koju je jako voleo. Hvala vam što ste došli u velikom broju da sačuvamo uspomenu na njega - rekao je Nemanja Brajović na početku trunira.

Turnir je počeo utakmicom OK Lucky star i OK Crnjansku (2:0) , a sistem trunira napravljen je da sve ekipe igraju jedna protiv druge. Nakon toga su odigrane utakmice OK Crnjanski i Stomatološki fakultet (0:2) i na kraju OK Lucky star i Stomatološki fakultet (2:0)

Konačan plasman turnira:

- 1. mesto - OK LUCKY STAR

- 2. mesto - STOMATOLOŠKI FAKULTET

- 3.mesto - OK CRNJANSKI

Plaketu za učešće na turniru i osvojeno treće mesto ekipi OK Crnjanski, uručio je trener i kapiten seniorske ekipe OK Lucky star, Nemanja Dragović.

Plaketu za učešće na turniru i osvojeno drugo mesto ekipi Stomatološkog fakulteta, uručio je dugogodišnji član OK Lucky star, Luka Mićić.

Pehar za osvojeno prvo mesto, ekipi OK Lucky star, uričio je Milutinov otac, što je bio jedan od najemotivnijih momenata na truniru.

Na samom kraju turnira, Milutinova porodica se slikala sa svim učesnicima, i zahvalila organizatorima, ali i učesnicima što čuvaju uspomenu na njega.

Večno sećanje na broj 21