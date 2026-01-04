Slušaj vest

Predstavljamo vam pet dama koje su svojim provokatvnim fotkama privlačile najviše pažnje.

Zoe Kristofoli

Francuski fudbaler Teo Ernandez uživa sa svojom partnerkom Zoe Kristofoli, a uživaju i njeni partioci na društvenim mrežama.

A ono što posebno privlači pažnju posle jednog pogleda na nju jeste njeno zgodno telo prekriveno tetovažama.

1/5 Vidi galeriju Zoe Kristofoli Foto: COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Sara Arnautović

Austrijski fudbaler srpskog porekla Marko Arnautović igrač je Crvene zvezde, a on je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-belima.

Sa njim je stigla i njegova porodica, supruga Sara i njihovo dvoje dece. I upravo je Markova nežnija polovina ta koja privlači pažnju domaćih, ali neretko i stranih medija.

1/9 Vidi galeriju Sara Arnautović Foto: Instagram

Alena Omovič

Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a neretko joj šalju i zahteve za - brak.

Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme se - provokativna, fotka!

1/7 Vidi galeriju Alena Omovič Foto: Instagram

Nikoleta Lozanova

Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.

Tako je bilo i minule godine, a pogled na njeno telo nije bio rezervisan samo za bivšeg golmana reprezentacija Bugarske i Levskog Nikolaja Mihajlova.

1/7 Vidi galeriju Nikoleta Lozanova Foto: Instagram, Printskrin/Instagram

Vanda Nara

A kako ovaj spisak da prođe bez jedne od najpoznatijih žena fudbalera! Atraktivna Vanda Nara je i protekle godine umela da zagolica maštu jačeg pola. Malo je toga ostavljala mašti, te su muškarci uživali u potpunosti.

1/14 Vidi galeriju Vanda Nara u provokativnom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / wanda_nara