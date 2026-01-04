OVE CICE SU OBELEŽILE 2025. GODINU: Bombastične dame malo toga su prepustile mašti
Predstavljamo vam pet dama koje su svojim provokatvnim fotkama privlačile najviše pažnje.
Zoe Kristofoli
Francuski fudbaler Teo Ernandez uživa sa svojom partnerkom Zoe Kristofoli, a uživaju i njeni partioci na društvenim mrežama.
A ono što posebno privlači pažnju posle jednog pogleda na nju jeste njeno zgodno telo prekriveno tetovažama.
Sara Arnautović
Austrijski fudbaler srpskog porekla Marko Arnautović igrač je Crvene zvezde, a on je potpisao dvogodišnji ugovor sa crveno-belima.
Sa njim je stigla i njegova porodica, supruga Sara i njihovo dvoje dece. I upravo je Markova nežnija polovina ta koja privlači pažnju domaćih, ali neretko i stranih medija.
Alena Omovič
Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a neretko joj šalju i zahteve za - brak.
Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme se - provokativna, fotka!
Nikoleta Lozanova
Atraktivna Nikoleta Lozanova broji na stotine hiljada pratilaca na Instagramu, i redovno ih obraduje fotkama njenog silikonskog i veoma bujnog poprsja.
Tako je bilo i minule godine, a pogled na njeno telo nije bio rezervisan samo za bivšeg golmana reprezentacija Bugarske i Levskog Nikolaja Mihajlova.
Vanda Nara
A kako ovaj spisak da prođe bez jedne od najpoznatijih žena fudbalera! Atraktivna Vanda Nara je i protekle godine umela da zagolica maštu jačeg pola. Malo je toga ostavljala mašti, te su muškarci uživali u potpunosti.