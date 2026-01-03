Ako je nešto posebno ustalasalo javnost u Srbiji u 2025. godini svakako jeste meč između Miloša Janičića i Marka Bojkovića.
TUČA 2025. GODINE? JANIČIČ vs BOJKOVIĆ! Ovako je završen meč koji je bez daha pratila cela Srbija!
Marko Bojković je u doživeo prvi poraz u profesionalnoj karijeri, pošto je bolji od njega u oktagonu bio Miloš Janičić na FNC23 spektaklu koji je održan u Beogradskoj areni u maju mesecu.
Morao je sudija da prekine borbu sredinom druge runde, pošto je Janičić razornim udarcima uspeo da sruši Bojkovića i krenuo da mu zatvara desno oko.
Janičić došao je do pobede u izuzetnoj borbi, koja je bila prava rovovska od samog početka. Na startu su se dva borca izmorila, bilo je vidno da im je potreban mali predah, a onda...
U drugoj rundi Janičić je oborio Bojkovića i izudarao ga po licu, što je ostavilo vidne tragove glavi srpskog borca iz Odžaka.
Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter
