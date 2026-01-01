Slušaj vest

Nova sportska godina donosi dosta uzbuđenja za ljubitelje sporta u našoj zemlji!

Iako ovo nije olimpijska godina, a za nas ni "mundijalska" jer naši fudbaleri nisu obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu - ljubitelji sporta imaće šta da gledaju.

Od Zimskih olimpijskih igara u Italiji, preko Mundijala u Severnoj Americi, pa sve do novih spektakularnih formata u atletici i Formuli 1 – sportski zaljubljenici imaće razloga za uživanje tokom cele godine.

Vaterpolisti, rukometaši i rukometašice "otvaraju" godinu

Od 10. do 25. januara u glavnom gradu Srbije biće održano Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Ono će ujedno biti i jedno od najznačajnijih sportskih događaja 2026. godine, a najboljih 16 reprezentacija Starog kontinenta okupiće se u Beogradu, koji će po treći put biti domaćin ovog takmičenja, posle izdanja 2006. i 2016. godine.

Od 15. januara od 1. februara na programu je Evropsko prvenstvo u Rukometu koje će se održati u tri zemlje: Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Naši momci su izborili plasman i nalaze se u grupi A.

Evropsko prvenstvo u rukometu za rukometašice održaće se u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj od 15. januara do 1. februara 2026. godine i ugostiće 24 reprezentacije. Selekcija Srbije će igrati u grupi A u Herningu (Danska) protiv Španije, Nemačke i Austrije.

Zimske olimpijske igre u Italiji

Prvi veliki međunarodni događaj godine biće Zimske olimpijske igre koje će se od 6. do 22. februara održati u Italiji. Nakon njih slede i Zimske paraolimpijske igre na istoj lokaciji od 6. do 15. marta.

Mundijal 2026

Ljubitelji najvažnije sporedne stavri na svetu sa nestrpljenjem čekaju FIFA Svetsko prvenstvo 2026 koje će se igrati od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku. Ovo će biti prvo prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati na impresivnim stadionima u 16 gradova domaćina. Srbija, nažalost, nije izborila plasman na ovo takmičenje.

Odbojkaši u septembru

Od 9. do 27. septembra na scenu stupaju naša "plava četa" - oni če učestvovati na Evropskom prvenstvu koje će biti odigrano u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj. CEV je naveo da će Rumunija i Finska biti domaćini mečeva grupne faze, dok će se utakmice osmine finala i četvrtfinala igrati u Italiji i Bugarskoj. Polufinala i utakmice za medalje biće odigrane u Italiji. Šampion Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.