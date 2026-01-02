Slušaj vest

Srpski ženski rukomet godinama unazad ne donosi samo borbenost, energiju i vrhunske rezultate, već i igračice čija se harizma i prirodna lepota izdvajaju jednako koliko i njihov učinak na terenu. U sportu u kojem dominiraju snaga i karakter, upravo taj spoj čini ih posebnim.

Izdvajamo tri srpske rukometašice koje, svaka na svoj način, ostavljaju snažan utisak, i sportom i pojavom.

Sara Garović

U svetu srpskog rukometa jedna priča posebno osvaja publiku i navijače, Sara Garović, igračica Crvene zvezde i reprezentativka Srbije, spoj je talenta, harizme i neustrašivosti koji je brzo postao prepoznatljiv na domaćoj sportskoj sceni.

Rođena 22. avgusta 1994. godine u Beogradu, Garovićeva je svoju sportsku karijeru gradila korak po korak, prelazeći put od beogradskih klubova do evropskih liga, a danas igra za jedan od najznačajnijih klubova u Srbiji — Crvenu zvezdu, za koji nastupa pod dresom broj 94 kao desni bek.

Sara Garović Foto: Printskrin/Instagram

Atraktivna crnka i rukometašica Crvene zvezde debitovala je sa reprezentacijom Srbije na velikom takmičenju na nedavno završenom Svetskom prvenstvu.

Ono što je posebno zapaženo u javnosti jeste njena fotogenična pojava i stil, zbog čega se često našla na naslovnicama sportskih portala i društvenih mreža, gde privlači pažnju i van rukometnih terena.

Rukometašica Sara Garović na moru Foto: PrintscreenInstagram/sara_garovic

Ova 31-godišnja lepotica savršene linije je i majka i osmogodišnjem Viktoru, koji sada ima osam godina.

Zoe Petrović

U svet srpskog rukometa, pored borbenosti i borbe za plasman na velika takmičenja, sve više pažnje privlače i novi zaokreti u pojavi i igri pojedinih igračica. Među njima, posebno se izdvaja Zoe Petrović, mlada i atraktivna rukometašica čije prisustvo na terenu privlači poglede — ali ne samo zbog fizičkog izgleda, već pre svega zbog atletske spreme, brzine i golgeterskog instinkta.

Zoe Petrović Foto: Printskrin/Instagram

Jelena Agbaba

U bogatoj porodici srpskog ženskog rukometa, pored bitnih golova i značajnih rezultata, sve više prostora uzima i pojava, spoj atletizma, stava i karizme koji osvaja kako publiku na tribinama, tako i navijače na društvenim mrežama. Među takvim imenima ističe se Jelena Agbaba, igračica koja pleni pažnju svojim talentom i pojavom.

Rođena 29. juna 1997. godine u Kikindi, Agbaba je igračica koja već godinama nosi dres srpske reprezentacije, ali i važnu ulogu u klubovima širom Evrope. Nakon angažmana u nekoliko inostranih timova, od 2025. je članica ŽRK Crvena Zvezda, gde je brzo postala jedna od ključnih figura u napadu i odbrani.

Jelena Agbaba Foto: Profimedia

