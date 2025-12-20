Slušaj vest

Džošua je do trijumfa stigao brutalnim nokautom u šestoj rundi.

Bila je to najneuravnoteženijh borbi u istoriji boksa. Pol je veći deo meča proveo u defanzivi, izbegavajući razmene udaraca, pa je Džošua tek u petoj rundi uspeo da slomi otpor rivala. Oborio ga je dva puta na pod, a onda u narednoj snažnim direktom završio posao. Internet zvezda ležala je na podu do kraja brojanja.

"Nije bila moja najbolja borba. Plan je bio da ga nokautiram i nanesem mu štetu. Potrajalo je duže nego što sam očekivao, ali desnica je na kraju našla cilj", rekao je Džošua posle meča.

Kada je došao sebi, svoje utiske izneo je i Džejk Pol.

"Mislim da mi je vilica slomljena. Bilo je dobro. Vratiću se i jednog dana osvojiti pojas svetskog prvaka", rekao je Pol.

Meč je bio spektakl namenjen pre svega zabavi i komercijalnom efektu, a prenošen je uživo za više od 300 miliona pretplatnika "Netfliks" platforme.

