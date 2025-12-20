Slušaj vest

U šta se pretvorio profesionalni boks?

Hvatali su se za glavu svi ljubitelji plemenite veštine posle borbe u ringu između nekadašnjeg šampiona u apsolutnoj kategoriji Entonija Džošue i jutjubera Džejka Pola.

Džejk Pol i Entoni Džošua, na egizbicionom boks meču Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Užas i katastrofa

Neverovatno, kako se sve srozalo na jedan rijaliti nivo i kako su izgubljene norme. Boks je ovim mečom degradiran, a pitanje je šta bi o ovom duelu rekli velikani ovog sporta kao što su Muhamed Ali, Džo Luis, Džordž Forman, Roki Marćano, Džo Frejzer, Lari Holms... Međutim, svi oni su preminuli. Treba sačekati reakcije Ivandera Holifilda, Lenoksa, Luisa, Vladimira Klička i naravno Tajsona Fjurija.



Britanskom teškašu Entoniju Džošui trebalo je šest rundi da nokautira jutjubera i bokserskog početnika Džejka Pola u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u istoriji ovog sporta. Pol je veći deo borbe proveo izbegavajući razmenu udaraca, ali je na kraju je ipak poklekao pred snagom dvostrukog svetskog prvaka.

Ogroman novac i upozorenje sudije

Očigledno je da u okršaju Džošue i Pola nije bilo boksa, ali je jasno zašto su oni ušli u ring i napravili predstavu. Njih dvojica bratski su podelili iznos od 184.000.000 dolara, što znači da je svaki iz meča izašao bogatiji za 92 miliona zelenih novčanica. I to za 20 minuta egzibicije.

Ringovni sudija Kristofer Jang pred kraj četvrte runde prekinuo je borbu i pozvao boksere na razgovor. Pol je bežao po ringu od Džošue, a ovaj se nije preterano trudio da ga stigne i zada neki udarac.

- Slušajte, navijači nisu platili kako bi gledali ovo sranje! Ako ste se došli da se borite, onda se borite - poručio je iznervirani Jang.

Prelomni trenutak

Ispostavilo se da je to bio prelomni trenutak meča. U petoj rundi Džošua je dva puta poslao Pola u nokdaun, a u šestoj još jednom. Kada se Amerikanac pridigao i pokušao da nastavi borbu, Britanac ga je dočekao serijom razornih udaraca, koju je zaključio preciznim desnim krošeom i definitivno završio meč nokautom.

Posle meča, Pol je bio na lekarskim pregledima, gde mu je ustanovljen dvostruki prelom vilice, pa će boks meč protiv Džošue pamtiti za ceo život. I da samo napomenemo, Džejk Pol ima 29 miliona pratilaca na Instagramu i čak 7,8 milijardi pregleda sadržaja koji nudi. Digitalizacija je učinila svoje...

Porazio Tajsona

Prošle godine, negde u ovo vreme, Džejk Pol je ukrstio rukavice sa Majkom Tajsonom, od kojeg je mlađi 31 godinu i pobedio na poene. Meč je trajao osam rundi, a sudije su bodovno dale prednost jutjuberu. Posle te borbe Pol je uzeo oko 40 miliona dolara, dok je Tajson zaradio oko 20 miliona dolara.