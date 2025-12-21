Slušaj vest

Srpska muška odbojka je u velikom problemu.

Reprezentacija je godinama unazad daleko od borbe za medalju, nema više velikih zvezda, niti mladih koji pokazuju talenat i potencijal.

Žal za zlatnim godinama

Da su rezultati poražavajući pokazuju jasni argumenti. Naime, Srbija u ovogodišnjoj Ligi šampiona za odbojkaše ima samo jednog predstavnika - Marka Podraščanina u dresu Lubea iz Maćerate. A, legendarni srednji bloker je veteran, sa svojih 38 godina.

Kanal, propast, potop... Slobodno bi ovako moglo da se okarakteriše stanje u srpskoj odbojci. Sa setom se danas sećamo vanserijskih asova kao što su bili braća Vladimir i Nikola Grbić, Ivan Miljković, Goran Vujević, Slobodan Kovač, Vladimir Batez, Đula Mešter, Vasa Mijić, Andrija Gerić...

Kasnije su došli Marko Podraščanin, Aleksandar Atanasijević, Srećko Lisinac, Uroš Kovačević... I oni su 2019. doneli poslednju zlatnu medalju Srbiji, kada su postali prvaci Evrope.

Nešto je puklo u sistemu

Odbojkaški sistem u Srbiji koji je fantastično funkcionisao do pre jedne decenije, sada je na ivici propasti. Vidi se to po rezultatima reprezentativnih selekcija, gde srpska deca u muškoj i ženskoj konkurenciji nisu dominantni na Balkanu, a kamoli u Evropi. Negde se debelo zakazalo, a na videlo sada izlazi nerad i javašluk. Odbojka je na dobrom putu da postane kao rukomet, a on se u Srbiji gotovo ugasio i izvesno je da mu nema povratka.

Podatak da je jedini Srbin u Ligi šampiona, kao i da nema nijednog reprezentativca veoma je iznenadio Marka Podraščanina.

- Auu... Da ne budem previše negativan. Poražavajući podatak... Pet grupa po četiri - 20 ekipa... I samo ja... Pritom imam drugačiju ulogu nego ranijih godina - nisam standardan. Jeste da igram u poslednje vreme i vratio sam se posle povrede, ali uvek sam iskren. Nisam više nosilac igre, ne zavisi igra od mene kao ranijih godina - rekao je Marko Podraščanin za Meridiansport i nastavio:

- To je baš poražavajuće. Imamo igrače po dobrim klubovima, ali očigledno ne u vrhunskim. To se i odražava na rezultat reprezentacije. Uvek kada smo osvajali nešto i bili na vrhuncu i evropske i svetske odbojke, svi smo bili nosioci u vrhunskim evropskim klubovima, pa i svetskim pošto su neki igrali van Evrope.

Nema kvaliteta nažalost

Marko Podraščanin oprostio se od reprezentacije posle OI u Parizu, ali pomno prati igrače koji su ostali u selekciji.

- Mislio sam da će ovi mlađi izgledati bolje. Na Olimpijskim igrama u Parizu videlo se da nam nedostaje kvaliteta. Pred tim momcima je veliki pritisak, s obzirom na to da je trebalo da naslede jednu sjajnu generaciju. Video se napredak iz utakmice u utakmicu... Igrali su mnogo bolje Svetsko prvenstvo, nego Ligu nacija. Treba postaviti malo veće ciljeve, jer su oni naša budućnost. Treba da verujemo svi u njih jer bolje nemamo - jasan je Podraščanin.

Tri zlatne medalje na evropskim prvenstvima imaju srpski odbojkaši, 2001, 2011. i 2019. godine. Po jedno zlato na Olimpijskim igrama 2000. u Sidneju, i 2016. u Svetskoj ligi ima Srbija.