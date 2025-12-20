Slušaj vest

Domen Prevc je zabeležio petu zaporednu pobedu u Svetskom kupu sa ukupno 330,2 poena do kojih je stigao skokovima od 138,5 i 142 metra.

"Jutros sam se dobro osećao, noge su bile pokretne i bio sam spreman. Loš skok u kvalifikacijama me je probudio i morao sam prilagoditi tehniku i držanje u zaletu da bih dobio veću brzinu u vazduhu. Nisam obraćao pažnju na rezultate drugih, fokusirao sam se samo na sebe", rekao je Prevc za TV Slovenija.

Drugo mesto je zauzeo Nemac Feliks Hofman sa 326,4 poena, a treći je bio Japanac Ren Nikaido sa 318,1 poenom.

Ovom pobedom Prevc je dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa, ispred Japanca Rjoju Kobajašija i Slovenca Anžija Lanišeka.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviPOTPUNA SENZACIJA: Jan Zabistran pobednik u Val Gardeni
screenshot-1.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U VAL GARDENI: Marko Odermat slavio na 1.000 spustu
screenshot-2.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U SANKT MORICU: Ema Ajher pobednica drugog spusta
profimedia-0970480609.jpg
Ostali sportoviSVETSKI KUP U VAL D'IZERU: Mejar pobednik veleslaloma
Loik Mejar

Kvinsi Miler išao na slavu u Beogradu  Izvor: Instagram/qmillertime