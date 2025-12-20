Slovenački ski skakač Domen Prevc pobednik je takmičenja koje je u okviru Svetskog kupa održano u švajcarskom Engelbergu.
SVETSKI KUP U SKI SKOKOVIMA: Peta uzastopna pobeda Domena Prevca
Domen Prevc je zabeležio petu zaporednu pobedu u Svetskom kupu sa ukupno 330,2 poena do kojih je stigao skokovima od 138,5 i 142 metra.
"Jutros sam se dobro osećao, noge su bile pokretne i bio sam spreman. Loš skok u kvalifikacijama me je probudio i morao sam prilagoditi tehniku i držanje u zaletu da bih dobio veću brzinu u vazduhu. Nisam obraćao pažnju na rezultate drugih, fokusirao sam se samo na sebe", rekao je Prevc za TV Slovenija.
Drugo mesto je zauzeo Nemac Feliks Hofman sa 326,4 poena, a treći je bio Japanac Ren Nikaido sa 318,1 poenom.
Ovom pobedom Prevc je dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa, ispred Japanca Rjoju Kobajašija i Slovenca Anžija Lanišeka.
(Beta)
