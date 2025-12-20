Odbojkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 3:2 (23:25, 26:24, 21:25, 26:24, 19:17), u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
VEČITI DERBI U ODBOJCI PRIPAO ZVEZDI: Crveno-beli pobedili Partizan u Super ligi Srbije
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Ahmed Omar sa 22 poena, dok su Alija Bekrić i Milan Krstić dodali po 18 poena.
U ekipi Partizana najefikasniji je bio Branko Kopitić sa 34 poena, dok su Ignjat Dopuđ i Nikola Mijailović dodali po 17 poena.
Crvena zvezda je zabeležila svoj četvrti vezani trijumf u državnom prvenstvu i druga je na tabeli sa 18 bodova, dok je Partizan, nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Super ligi Srbije, deveti sa 11 bodova.
Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati subotički Spartak, dok će Partizan igrati na gostujućem terenu protiv Radničkog iz Kragujevca.
(Beta)
