Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Ahmed Omar sa 22 poena, dok su Alija Bekrić i Milan Krstić dodali po 18 poena.

U ekipi Partizana najefikasniji je bio Branko Kopitić sa 34 poena, dok su Ignjat Dopuđ i Nikola Mijailović dodali po 17 poena.

Crvena zvezda je zabeležila svoj četvrti vezani trijumf u državnom prvenstvu i druga je na tabeli sa 18 bodova, dok je Partizan, nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Super ligi Srbije, deveti sa 11 bodova.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati subotički Spartak, dok će Partizan igrati na gostujućem terenu protiv Radničkog iz Kragujevca.

(Beta)