Crnogorski MMA borac Miloš Janičić opravdao je ulogu favorita protiv Brazilca Aleksa Oliveire u glavnoj borbi na "FNC 26" u podgoričkoj dvorani "Morača".

Janičić je slavio posle nepuna dva minuta borbe, kada je sjajno uspeo da se izmigolji posle napada i obaranja Brazilca. Preokrenuo je situaciju, okrenuo je "Kauboja" na leđa, a onda je naneo žestoke udarce.

Ovo je Milošu Janičiću bio prvi put u karijeri da je on bio deo glavne borbe i opravdao je poverenje.

Brazilac je bio prava "temprirana bomba" tokom karijere, pa je i Janičić bio oprezan. Brazilac je ušao bez garda, a onda je i prvi napadao i srušio je Janičića, ali "Kobra" se "izmigoljila" poput zmije i preokrenula situaciju.

Ubrzo je Janičić bio u povoljnoj situaciji, a Brazilac na leđima. Usledili su žestoko udarci Janičića, a sudija nije mogao ništa, osim da prekine borbu, jer Oliveira nije ni pružao otpor.

Usledilo je veliko slavlje u Morači, gde su došli i Varvari, navijači Budućnosti, koji su pobedu su proslavili uz bakljadu.