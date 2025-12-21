Ovo niko nije očekivao...
VASO BAKOČEVIĆ NOKAUTIRAN ZA MANJE OD JEDNOG MINUTA! Ogroman ŠOK u Podgorici, čuveni borac završio na podu posle nekoliko sekudni - pogledajte šta se desilo!
Prava neverica zavladala je sinoć u dvorani „Morača“ na FNC 26!
Publika je ostala bez daha nakon munjevitog i silovitog nokauta kojim je Artur Sovinski srušio Vasa Bakočevića.
Bakočević je uoči meča najavljivao pravi rat u oktagonu, ali se sve završilo mnogo brže nego što je iko očekivao.
Sovinski je odmah krenuo agresivno i snažnim udarcem poslao protivnika na pod. U prvi mah delovalo je da je meč gotov, ali je Bakočević pokazao borbenost i uspeo da se pridigne.
Ipak, to je trajalo kratko. Čim je ponovo stao na noge, Sovinski je pogodio precizan i snažan direkt, posle kojeg je Bakočević ponovo završio na podu, ovoga puta bez mogućnosti da nastavi borbu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
