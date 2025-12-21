Slušaj vest

Neverica je sinoć zavladala u podgoričkoj „Morači“ tokom FNC 26 priredbe. Gledaoci su ostali zatečeni brzim i razornim nokautom kojim je Artur Sovinski ekspresno savladao Vasa Bakočevića.

Iako je Bakočević pred meč najavljivao rat u kavezu, borba je završena znatno pre nego što se očekivalo. Sovinski je od samog starta nametnuo žestok ritam i snažnim udarcem oborio rivala na pod.

1/5 Vidi galeriju Vaso Bakočević debitovao u boksu Foto: Printscreen / Arena sport

U prvi mah činilo se da je sve gotovo, ali je Bakočević pokazao srčanost i uspeo da se podigne. Ipak, njegov povratak kratko je trajao, čim je ponovo stao na noge, usledio je precizan i silovit direkt Sovinskog, nakon kojeg je Bakočević ostao na tlu bez mogućnosti da nastavi meč.

Posle borbe, Vaso Bakočević je prevezen u bolnicu na dodatne preglede, a u komentaru nakon meča oglasio se tek jednom kratkom porukom.

- Pukla tikva - napisao je Bakočević uz emotikone.