Slušaj vest

Neverica je sinoć zavladala u podgoričkoj „Morači“ tokom FNC 26 priredbe. Gledaoci su ostali zatečeni brzim i razornim nokautom kojim je Artur Sovinski ekspresno savladao Vasa Bakočevića.

Iako je Bakočević pred meč najavljivao rat u kavezu, borba je završena znatno pre nego što se očekivalo. Sovinski je od samog starta nametnuo žestok ritam i snažnim udarcem oborio rivala na pod.

Vaso Bakočević debitovao u boksu Foto: Printscreen / Arena sport

U prvi mah činilo se da je sve gotovo, ali je Bakočević pokazao srčanost i uspeo da se podigne. Ipak, njegov povratak kratko je trajao, čim je ponovo stao na noge, usledio je precizan i silovit direkt Sovinskog, nakon kojeg je Bakočević ostao na tlu bez mogućnosti da nastavi meč.

Posle borbe, Vaso Bakočević je prevezen u bolnicu na dodatne preglede, a u komentaru nakon meča oglasio se tek jednom kratkom porukom.

- Pukla tikva - napisao je Bakočević uz emotikone.

Ne propustiteOstali sportoviVASO BAKOČEVIĆ NOKAUTIRAN ZA MANJE OD JEDNOG MINUTA! Ogroman ŠOK u Podgorici, čuveni borac završio na podu posle nekoliko sekudni - pogledajte šta se desilo!
Screenshot 2025-12-21 101255.jpg
Ostali sportoviVASO BAKOČEVIĆ PROMENIO SPORT, PA POŠTENO PRETUKAO RIVALA! Snimak surovih udaraca zapalio region! Sudija je hitno reagovao i prekinuo borbu! (VIDEO)
Vaso Bakočević 2.jpg
Ostali sportoviLUDILO! KONOR MEKGREGOR DOLAZI U BUDVU! Vaso Bakočević se bije golim šakama, ali tu nije kraj iznenađenjima... Publika u transu, čuveni MMA borac sve otkrio!
profimedia0621092768.jpg
Ostali sportoviIZAŠAO NA BINU, ZAPALIO DŽOINT, PA DAO DIM SVOM PROTIVNIKU! Vaso Bakočević priredio NEVIĐENI ŠOU pred spektakl u Areni! VIDEO
Screenshot 2025-05-24 094502.jpg

Vaso Bakočević pred FNC Izvor: Kurir