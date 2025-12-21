Poseban emotivni momenat bio je oproštaj od juniorske konkurencije Miloša Gvozdenovića i Luke Koćala, koji od 1. januara 2026. godine prelaze u seniorsku konkurenciju, ostavljajući iza sebe visoko postavljene standarde za mlađe generacije.

Zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata ne krije trener Milan Vujadinović, koji je govorio o putu od nepostojanja šahovske škole do kontinuiranih uspeha.

– Kada sam došao u Partizan u decembru 2019. godine, šahovska škola kluba nije postojala. Dolaskom nove uprave, na čelu sa Jovanom Obradovićem i Acom Đorđevićem, započeli smo projekat ulaganja u mlade, koji je vrlo brzo počeo da daje rezultate. Za šest godina osvojili smo veliki broj medalja i trofeja, a najtalentovaniji igrači redovno se priključuju prvom timu koji se takmiči u Premijer ligi. Miloš Gvozdenović i Luka Koćalo debitovali su za seniore sa 16 i 17 godina i danas su standardni prvotimci. Njihovim putem krenuli su Strahinja Bajkić i Andrea Stanković, a ove godine i Tadija Žutobradić i Lukas Jurišić. Takođe, u ženskom prvom timu standardne su Andrea Stanković, Eleonora Tomanović, Ana Serdarević i Hana Milisavljević, iako su sve mlađe od 18 godina. Drago mi je što uprava kluba i ja delimo isto razmišljanje o pravcu razvoja i radu sa podmlatkom – istakao je Vujadinović.