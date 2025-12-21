Slušaj vest

Šahovski klub Partizan u prethodnih šest godina izgradio je snažan i prepoznatljiv sistem rada sa mladima, koji danas daje vidljive rezultate kako na individualnom, tako i na ekipnom planu.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.26.18.jpeg
Šahovski klub Partizan Foto: Privatna arhiva

 Kvalitet tog rada potvrđen je i tokom decembra, kada su mladi crno-beli takmičari osvojili ukupno 16 medalja na Kadetskom prvenstvu Beograda u rapidu i brzopoteznom šahu, kao i zlatnu medalju u juniorskoj ligi ekipa.

Andrea Stanković osvojila je četiri zlatne medalje, Eleonora Tomanović dve zlatne i dve srebrne, dok su se medaljama okitili i Ana Serdarević, Strahinja Bajkić, Tadija Žutobradić i najmlađi Lazar Begović.

Veliki uspeh ostvaren je i u juniorskoj ligi do 20 godina, gde Partizan već petu godinu zaredom osvaja zlatne ili srebrne medalje.
Ovogodišnja ekipa, predvođena kapitenom Lukom Koćalom, pokazala je izuzetnu stabilnost i timski duh, završivši takmičenje na prvom mestu, uz samo jedan izgubljen pojedinačni meč tokom cele lige.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 18.26.17 (1).jpeg
Šahovski klub Partizan Foto: Privatna arhiva

Poseban emotivni momenat bio je oproštaj od juniorske konkurencije Miloša Gvozdenovića i Luke Koćala, koji od 1. januara 2026. godine prelaze u seniorsku konkurenciju, ostavljajući iza sebe visoko postavljene standarde za mlađe generacije.
Zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata ne krije trener Milan Vujadinović, koji je govorio o putu od nepostojanja šahovske škole do kontinuiranih uspeha.
Kada sam došao u Partizan u decembru 2019. godine, šahovska škola kluba nije postojala. Dolaskom nove uprave, na čelu sa Jovanom Obradovićem i Acom Đorđevićem, započeli smo projekat ulaganja u mlade, koji je vrlo brzo počeo da daje rezultate. Za šest godina osvojili smo veliki broj medalja i trofeja, a najtalentovaniji igrači redovno se priključuju prvom timu koji se takmiči u Premijer ligi. Miloš Gvozdenović i Luka Koćalo debitovali su za seniore sa 16 i 17 godina i danas su standardni prvotimci. Njihovim putem krenuli su Strahinja Bajkić i Andrea Stanković, a ove godine i Tadija Žutobradić i Lukas Jurišić. Takođe, u ženskom prvom timu standardne su Andrea Stanković, Eleonora Tomanović, Ana Serdarević i Hana Milisavljević, iako su sve mlađe od 18 godina. Drago mi je što uprava kluba i ja delimo isto razmišljanje o pravcu razvoja i radu sa podmlatkom – istakao je Vujadinović.

