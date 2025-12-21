Slušaj vest

Japanski ski skakač Rjoju Kobajaši pobednik je današnjeg takmičenja Svetskog kupa u švajcarskom Engelbergu, čime je prekinuo niz od pet uzastopnih trijumfa Slovenca Domena Prevca.

Kobajaši je slavio skokovima od 133 i 132 metra, sa ukupno 310 poena, dok je drugo mesto pripalo Prevcu, iako je imao duže skokove (133 i 141 metar).

Prevc je zaostao za japanskim predstavnikom za 3,6 poena, pa tako nije uspeo da se izjednači sa Fincima Janeom Ahonenom i i Matijem Hautamakijem, Austrijancima Tomasom Morgenšternom i Gregorom Šlirencauerom, te Kobajašijem, koji su jedini uspeli da zabeleže šest uzastopnih pobeda u Svetskom kupu.

Treće mesto zauzeo je nemački takmičar Feliks Hofman sa 303,8 poena (skokovi od 124,5 i 132,5 metara), dok je njegov sunarodnik Filip Rajmund završio na četvrtoj poziciji, nakon što je u prvoj seriji bio izjednačen na prvom mestu sa Prevcom (296,6 poena - skokovi od 132 i 129,5 metara).

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Prevc vodi sa 850 bodova, drugi je Kobajaši sa 651 bodom, dok je na trećoj poziciji Anže Lanišek iz Slovenije sa 506 bodova.

Svetski kup se nastavlja 29. decembra, kada je na programu takmičenje u okviru Novogodišnje turneje u nemačkom Oberstdorfu.