Slušaj vest

Iza nas je i poslednji FNC događaj u ovoj godini, pošto je protekle subote u Podgorici održan veliki FNC 26.

U glavnoj borbi večeri, jedan od najpopularnijih regionalnih boraca, Miloš Janičić, slavio je protiv legendarnog Aleksa "Kauboja" Oliveire, tehničkim nokautom u prvoj rundi, a bilo je zanimljivo i nakon meča.

1/6 Vidi galeriju Miloš Janičić i Marko Bojković Foto: Printscreen/Youtube (Meridian TV), Printscreen, Twitter

Naime, na konferenciji nakon događaja, upitali smo Janičića o revanšu s Markom Bojkovićem, na šta je crnogorski borac imao zanimljiv odgovor.

- Mislim da je Bojković pao razred - aludirajući tako na nedavni poraz perspektivnog Srbina od Donovana Desmae.

Ipak, nije Bojkoviću dugo trebalo da odgovori na prozivke, te se ubrzo javio na Instagramu, i poslao interesantnu poruku.

- Ljubi brat s*ks mašinu moju. Sledeći put kad budeš pričao gluposti o meni, seti se ko te je stvorio. FNC dajte mi Donovana za Minhen, da ga ugasim u prvoj i onda može za maj Janičić u Beogradu da položim popravni. Ova godina je bila loša, ali sledeće vraćam sve - poručio je Bojković.

BONUS VIDEO: