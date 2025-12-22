Slušaj vest

Janičić je u dvorani "Morača" u glavnoj borbi večeri pobedio Brazilca Aleksa Oliveiru nokautom u prvoj rundi.

Organizatori su ovaj put sprečili Janičića da izađe u oktagon, ali i da slavi pobedu uz zastavu Kraljevine Crne Gore koju obično ima sa sobom.

Radi se o crveno-plavo-beloj trobojci sa dvoglavim orlom.

Foto: Printskrin/Instagram

Borac se, nakon pobede, oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- Jedna stvar oko zastava je da su svima bile zabranjene, portali su izvukli iz konteksta stvari, a zastave su bile zabranjene svima jer je policija kontaktirala FNC. Ko se žalio ne znam, ali sad je to nebitno - poručio je Miloš Janičić.



Kako je pobedio Brazilca?



Ovo je Milošu Janičiću bio prvi put u karijeri da je on bio deo glavne borbe i opravdao je poverenje.

Brazilac je bio prava "temprirana bomba" tokom karijere, pa je i Janičić bio oprezan. Brazilac je ušao bez garda, a onda je i prvi napadao i srušio je Janičića, ali "Kobra" se "izmigoljila" poput zmije i preokrenula situaciju.

Ubrzo je Janičić bio u povoljnoj situaciji, a Brazilac na leđima. Usledili su žestoko udarci Janičića, a sudija nije mogao ništa, osim da prekine borbu, jer Oliveira nije ni pružao otpor.

Usledilo je veliko slavlje u Morači, gde su došli i Varvari, navijači Budućnosti, koji su pobedu su proslavili uz bakljadu.



Sukob sa Bojkovićem



Naime, na konferenciji nakon događaja, Janičić je upitan o revanšu s Markom Bojkovićem, na šta je crnogorski borac imao zanimljiv odgovor.

- Mislim da je Bojković pao razred - aludirajući tako na nedavni poraz perspektivnog Srbina od Donovana Desmae.

Ipak, nije Bojkoviću dugo trebalo da odgovori na prozivke, te se ubrzo javio na Instagramu, i poslao interesantnu poruku.

- Ljubi brat s*ks mašinu moju. Sledeći put kad budeš pričao gluposti o meni, seti se ko te je stvorio. FNC dajte mi Donovana za Minhen, da ga ugasim u prvoj i onda može za maj Janičić u Beogradu da položim popravni. Ova godina je bila loša, ali sledeće vraćam sve - poručio je Bojković.

