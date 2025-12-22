SRBI NAJUSPEŠNIJI U HRVATSKOJ! Mikec i Anđelija osvojili zlato
Dve zlatne medalje za Srbiju osvojili su Damir Mikec u disciplini vazdušni pištolj i Anđelija Stevanović vazdušnom puškom. Na programu su bila četiri finala u jedinstvenoj konkurenciji, bez odvajanja na seniorske i juniorske discipline, a učestvovali su takmičari iz 17 zemalja.
Reprezentacija Srbije bila je najuspešnija po ukupnom broju odličja.
Mikec je u finalu slavio ispred Ukrajinca Maksima Himona. Bronzu u istoj disciplini osvojio je junior, Uroš Gajić iz Niša, koji je dan ranije bio treći i u juniorskoj konkurenciji na "Božićnom kupu".
U ženskoj konkurenciji vazdušnom puškom Srbija je takođe osvojila dve medalje. Zlato je pripalo osamnaestogodišnjoj Anđeliji Stevanović, dok je bronzu osvojila Anastasija Živković. Stevanovićeva je prethodno bila najbolja u kvalifikacijama sa 632,9 krugova, a u finalu je trijumfovala ispred Olge Taščijeve iz Izraela i Živkovićeve.
Aleksa Rakonjac osvojio je srebrnu medalju u finalu vazdušnom puškom za muškarce. Zlatom se okitio Josip Sikavica iz Hrvatske, dok je treće mesto zauzeo njegov sunarodnik Toma Tadić.
Srbija nije imala predstavnicu u finalu pištoljem za žene, u kojem je pobedila Slovenka Tanja Prezelj.
