Dve zlatne medalje za Srbiju osvojili su Damir Mikec u disciplini vazdušni pištolj i Anđelija Stevanović vazdušnom puškom. Na programu su bila četiri finala u jedinstvenoj konkurenciji, bez odvajanja na seniorske i juniorske discipline, a učestvovali su takmičari iz 17 zemalja.

Reprezentacija Srbije bila je najuspešnija po ukupnom broju odličja.

Mikec je u finalu slavio ispred Ukrajinca Maksima Himona. Bronzu u istoj disciplini osvojio je junior, Uroš Gajić iz Niša, koji je dan ranije bio treći i u juniorskoj konkurenciji na "Božićnom kupu".

U ženskoj konkurenciji vazdušnom puškom Srbija je takođe osvojila dve medalje. Zlato je pripalo osamnaestogodišnjoj Anđeliji Stevanović, dok je bronzu osvojila Anastasija Živković. Stevanovićeva je prethodno bila najbolja u kvalifikacijama sa 632,9 krugova, a u finalu je trijumfovala ispred Olge Taščijeve iz Izraela i Živkovićeve.

Aleksa Rakonjac osvojio je srebrnu medalju u finalu vazdušnom puškom za muškarce. Zlatom se okitio Josip Sikavica iz Hrvatske, dok je treće mesto zauzeo njegov sunarodnik Toma Tadić.

Srbija nije imala predstavnicu u finalu pištoljem za žene, u kojem je pobedila Slovenka Tanja Prezelj.

Bonus video: