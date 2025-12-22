Slušaj vest

Hvatač Pitsburg Stilersa Di Kej Metkalf našao se u centru pažnje nakon neprimerenog incidenta tokom utakmice protiv Detroit Lajonsa, kada je fizički nasrnuo na jednog navijača domaćeg tima.

Sve se dogodilo na samom startu meča koji je Pitsburg na kraju dobio i tako napravio veliki korak ka plasmanu u plej-of. Kamere su zabeležile trenutak u kojem Metkalf prilazi tribinama, hvata navijača Detroita za majicu i potom ga udara pesnicom u glavu.

Prema snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama, udarac nije bio snažan, jer je navijač nakon toga podigao ruke i gestikulirao kao da provocira hvatača Stilersa, dodatno raspirujući tenziju.

Naknadno se oglasio i navijač koji je bio u središtu incidenta, otkrivši šta je prethodilo sukobu i zbog čega je, prema njegovim rečima, Di Kej Metkalf reagovao onako kako jeste.

„Nazvao sam ga Dekajline Zekarijuse Metkalfe. Očigledno da ne voli svoje pravo ime. Zbog toga me povukao i udario. Bio sam šokiran. Nisam mislio da će da ide tako daleko. Želeo sam samo da ga izbacim iz takta, moj cilj je da Detroit pobedi“.