Odbojkaši Peruđe su treći put u istoriji osvojili titulu prvaka sveta.

profimedia-1000772769.jpg
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Treće mesto osvojila je poljska Aluron Vartu iz Zavjerća, koja je savladala brazilsku Volej Renatu iz Kampinasa 3:0, po setovima 27:25, 25:19, 25:21.

Kapiten Peruđe Simone Đaneli proglašen je za najboljeg igrača (MVP) i tehničara prvenstva.

Za najboljeg korektora izabran je odbojkaš Peruđe Vasim Ben Tara, dok je za najboljeg libera proglašen Tomohiro Jamamoto iz Osake.

Najbolji blokeri su Peruđe Agustin Loser i Sebastijan Sole iz Peruđe, a najbolji primači servisa igrač Osake Migel Anhel Lopes i Aron Rasel iz Zavjerća.

Tanjug

