Odbojkaši Peruđe osvojili su titulu prvaka sveta, pošto su pobedili Osaku rezultatom 3:0, po setovima 25:20, 25:21, 29:27 u finalu Svetskog klupskog prvenstva, koje je održano u Belemu.
ITALIJANI VLADAJU PLANETOM: Odbojkaši Peruđe šampioni sveta
Odbojkaši Peruđe su treći put u istoriji osvojili titulu prvaka sveta.
Treće mesto osvojila je poljska Aluron Vartu iz Zavjerća, koja je savladala brazilsku Volej Renatu iz Kampinasa 3:0, po setovima 27:25, 25:19, 25:21.
Kapiten Peruđe Simone Đaneli proglašen je za najboljeg igrača (MVP) i tehničara prvenstva.
Za najboljeg korektora izabran je odbojkaš Peruđe Vasim Ben Tara, dok je za najboljeg libera proglašen Tomohiro Jamamoto iz Osake.
Najbolji blokeri su Peruđe Agustin Loser i Sebastijan Sole iz Peruđe, a najbolji primači servisa igrač Osake Migel Anhel Lopes i Aron Rasel iz Zavjerća.
