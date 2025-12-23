Slušaj vest

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, gradonačelnik Nihat Biševac i predsednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović posetili su novopazarske boksere u sali za borilačke sportove u Novom Pazaru (pri Dvorani sportske akademije Douš) i svečano otvorili novi regionalni bokserski centar u Srbiji koji raspolaže sa 300 kvadratnih metara i kompletnom opremom za razvoj i rad poklonika plemenite veštine.

Ovom prilikom čelnici BSS su donirali vrednu boks opremu i najavili izgradnju još jednog trenažnog kompleksa u novopazarskom Sportsko-rekreativnom centru, koji će raditi u sklopu novoformiranog regionalnog bokserskog centra.

Plemenita veština u Srbiji nastavlja svoj rast i ekspanziju sad i kroz fokus na razvoj lokalnih, regionalnih boks zajednica, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji. Nove strategije za razvoj uključuju olakšavanje razumevanja i gledanja ovog sporta, korišćenje novih sala i najsavremenije boks opreme koja će biti osnovi alat u stvaranju velikih šampiona.

“Novi Pazar ispunjava sve uslove i zvanično je drugi regionalni bokserski centar na nivou države, posle Loznice. Savremena sala, savremena oprema na 300 kvadratnih metara, škola boksa i bokseri u svim uzrasnim kategorijama čine ovaj regionalni boks centar jednim od najjačih u jugoistočnoj Evropi. Na proleće kreće izgradnja još jednog trenažnog kompleksa u Novom Pazaru. To će svim borcima sa lokala i ostalim reprezentativcima dodatno uz ovaj postojeći omogućiti još bolje uslove za rad. Takođe, stiže i trener iz Rusije koji će biti zadužen za razvoj boksa u ovom delu Srbije” - rekao je Borovčanin tokom posete novopazarskim bokserima.

Novi Pazar u 2025. ugostio je najbolje juniore i juniorke iz cele Evrope. Šampionat Starog kontineta održan je od 8. do 17. jula u hali “Pendik” koja je ugostila preko 300 boksera i bokserki iz 20 zemalja u 13 težinskih kategorija. Više od 1000 gostiju iz svih delova Evrope, kako boksera, tako i članova njihovih stručnih štabova, porodica, ali i poklonika plemenite veštine prodefilovalo je Novim Pazarom u ovom periodu. Bokseri tri novopazarska kluba u 2025. branili su boje Srbije na međunarodnoj sceni. Tarik Rašljanin uzeo je srebro, a Zejd Gicić bronzu na juniorskom šampionatu Evrope u Sportskoj dvorani Pendik, dok su u Jerevanu na kontinentalnom prvenstvu za mlađe seniore Ahmed Mavrić i Hamza Rašljanin zaustavljeni u četvrtfinalu.

“Kao grad smo na Pojedinačnom prvenstvu Srbije u Subotici imali najviše učesnika, čak 26. Bokseri tri naša kluba u zbiru su osvojili i najveći broj medalja. Pokazali smo i organizacione sposobnosti na najvećem evropskom nivou. Sa još boljim uslovima želja nam je bokserski olimpijac, pa i osvajač neke od najznačajnijih seniorskih medalja” – zaključio je gradonačelnik Biševac.