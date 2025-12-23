Slušaj vest

Užasne scene zabeležene su u italijanskim Alpima, gde su članovi biciklističke ekipe „Padovani Polo“ doživeli ozbiljan incident tokom treninga pred predstojeće trke.

U mestu Val d’Adiđe, prema pisanju italijanskih medija, nepoznata osoba ispalila je dva hica u pravcu biciklista dok su bili u pokretu. Srećom, niko nije pogođen i izbegnute su teže posledice, ali su svi učesnici treninga ostali vidno potreseni i uznemireni.

Motiv napada za sada nije poznat, a lokalni mediji spekulišu da je u pitanju bio neko od meštana, nezadovoljan činjenicom da biciklisti često prolaze tim putem, te da je ovim činom želeo da ih zaplaši i otera.

Policija je bez odlaganja pokrenula istragu kako bi se rasvetlile sve okolnosti incidenta, a povodom svega se u javnosti oglasio i prvi čovek kluba Padovani, Galdino Peruco.

- Svima nam je laknulo što momci ipak nisu povređeni. Ovo je strašno, nadam da se više nikada neće ponoviti. Put je kao teretana za naše momke - kazao je Peruco, pa dodao:

- Nažalost, nekada se ne može ništa protiv ludila pojedinaca.