Markes je ove sezone pobedio u 11 trka i u 14 sprint trka i osvojio sedmu šampionsku titulu u kraljevskoj klasi.

Španski vozač je sredinom sezone preuzeo kontrolu, kada ostvario niz od sedam uzastopnih vikenda u kojima je osvojio po 37 bodova, između trka u Aragonu i Mađarskoj.

On zbog povrede nije vozio u poslednje četiri trke.

Analizirajući sezonu, 32-godišnji vozač rekao je da nije očekivao da će biti toliko dominantan.

"Ne, nisam zamišljao ovako sjajnu godinu. Nadao sam se da je to cilj, čak sam i rekao da ću pokušati da se borim za titulu. Ali nisam očekivao da ću osvojiti na ovaj način, pet trka pre kraja takmičenja", rekao je Markes za španski El Periodiko.

1/8 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

"Sada mislim da je to gotovo nemoguće ponoviti, pošto između sprintova i trka, ima toliko bodova za osvajanje svakog vikenda, nije lako. Imali smo veoma čvrstu sezone, uz nekoliko grešaka, ali smo pobedili u mnogo trka", dodao je on.

Markes je povredio rame u sudaru sa Markom Becekijem u trci u Indoneziji.

"Fizički se oporavljam, što je najvažnije. Četiri ili pet nedelja je ruka bila imobilisana i prirodno je da izgubi snagu, ali sada postepeno napredujem, uz kontrole na dve nedelje kako bi se uverili da sve ide prema planu. Kost mora pravilno da zaraste, moramo da sačekamo, a i ligament takođe mora da zaraste", rekao je on.

"Nadam se da ću uskoro moći da pređem na intenzivniju rehabilitaciju. Ali za sada, to su sati na stolu za lečenje, fizioterapija, terapija u hiperbaričnoj komori, sve što pomaže je bonus", dodao je Markes.

Sezona u Moto GP šampionatu počinje 1. marta 2026. godine trkom za Veliku nagradu Tajlanda.