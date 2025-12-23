Slušaj vest

Mihajlo Tomić i Anđela Vitman ostvarili su najbolji rezultat na svetskim takmičenjima. U Astani, glavnom gradu Kazahstana, osvojili su srebrnu medalju na turniru Svetske badminton federacije serije ’’International Challenge’’.

U periodu od 17. do 21. decembra, naši najbolji takmičari su nastupali u ’’Beeline’’ areni na ’’Astana International Challenge 2025’’. Kao drugi nosioci, takmičenje su započeli mečom osmine finala protiv slovenačkog para Poboljšaj / Blazina, koji su ubedljivo dobili u dva seta, 21:15 i 21:14. U četvrtfinalu su se sastali sa bugarskim parom Panev / Stoeva, protiv kojih su bili još ubedljiviji. Meč su dobili rezultatom 21:9 i 21:8. Polufinale je srpskom miksu donelo protivnike iz Indije, mešoviti par Čabra / Topo. Fantastičnu pobedničku seriju Mihajlo i Anđela su dominantno nastavili savladavši indijce u dva seta, 21:10 i 21:14. U finalu su naši reprezentativci imali za protivnike prve nosioce iz Indonezije, mešoviti par Prasetio / Mungaran. Neizvestan prvi set su Tomić i Vitmanova dobili rezulatom 21:19, dok su naredna dva pripala indonežanima 21:14 i 21:13.

Foto: Badminton savez Kazahstana

Izuzetni rezultati u 2025. godini krunisani i skokom na najnovijoj Svetskoj rang listi među najboljih 60 mešovitih parova, ujedno i najboljim plasmanom u ovoj kalendarskoj godini.

Tokom boravka u Astani, našim reprezentativcima je upriličen prijem u Ambasadi Srbije u Kazahstanu kojem je prisustvovao i ambasador Vladimir Jovičić.

’’Ovogodišnji cilj nam je bila zlatna medalja na svetskom ’’čelendž turniru’’. S obzirom na to da je ovo bilo naše prvo finale, ne mogu da budem nezadovoljna osvojenim srebrom. Mislim da smo Mihajlo i ja imali zaista odličan turnir što smo pokazali svakim novim ulaskom u meč. U finalu smo uzeli prvi set i tada sam osetila da kvalitet naše igre može da bude još bolji. Ulaskom u drugu set poveli smo ali nedostatak koncentracije preokrenuo je rezultat u korist protivnika iz Indonezije. Drago mi je što smo videli na čemu imamo da radimo i gde možemo da budemo bolji. Vidim veliki napredak u našoj igri kroz ovu sezonu ali, naravno, intenzivno ćemo se pripremati za još uspešniji nastavak i nove svetske rezultate.’’ – izjavila je Anđela Vitman, srpska reprezentativca u badmintonu.

Foto: Badminton savez Kazahstana