Slušaj vest

Udruzenje "Uvek sa decom" i ove godine je obradovalo mališane koji će predstojeće praznike provesti na lečenju na odeljenju onkologije u Pasterovoj.

Nekadašnji bokser i član udruženja, Marko Nikolić, od prošle godine dobio je pojačanje u vidu mlade džudistkinje Đurđe Milojković (11) iz džudo kluba Vinča koja je izrazila želju da se uključi u humanitarne aktivnosti.

Podsetimo, Nikolić je na svim mečevima sakupljao pomoć za najmlađe, a do sada je organizovao sa prijateljima i humanitarnu vožnju biciklom do Ostroga, Banja Luke i Kosova i Metohije.

- Rado sam prihvatio Đurđin poziv i ona mi je kao mlađa sestra. Zahvaljujući boksu stekao sam mnogo prijatelja koji se rado odazivaju našim akcijama i ovom prilikom želim svima iskreno da se zahvalim. Danas smo odneli paketiće za decu koja se leče na onkologiji u Pasterovoj, a već 30. decembra odnećemo novogodišnje paketiće i mališanima na onkološkom odeljenju Instituta za majku i dete. Takođe, 25 paketića biće poslato Centru „Podrži me“ iz Kosovske Mitrovice, koji brine o deci sa posebnim potrebama. U toku januara planiramo da posetimo i jednu osnovnu školu u Kosovskoj Kamenici i obradujemo tamošnje osnovce, jer smatramo da je važno da praznična radost i podrška stignu do svakog deteta – kaže Nikolić.

Marko Nikolić dodela paketića Izvor: Kurir

Uz mališane

Udruženje "Uvek sa decom" godinama pruža sveobuhvatnu podršku deci i mladima koji se leče od raka, kao i njihovim porodicama. Kroz psihosocijalne programe, kreativne radionice, edukacije, kampove i kontinuiranu pratnju tokom i nakon lečenja, udruženje radi na tome da svako dete dobije podršku, sigurnost i prostor za oporavak i razvoj. Misija udruženja je da deci vrati snagu i osmeh, a porodicama pruži razumevanje i osećaj zajedništva u najtežim trenucima.

Posebnu prazničnu aktivnost predstavlja program "Licenca za Deda Mraza". Licencirani Deda Mrazevi su ljudi dobre volje — učesnici i donatori koji, na poziv udruženja, pripreme novogodišnje poklone za decu na onkološkom lečenju i decu koja su završila svoje lečenje. Kao znak zahvalnosti za njihovu humanost, posvećenost i radost koju donose mališanima, udruženje im dodeljuje zvaničnu Licencu za Deda Mraza.

Marko Nikolić
Marko Nikolić Foto: Privatna arhiva

Ovaj program simbolično povezuje zajednicu, širi solidarnost i osigurava da svako dete oseti prazničnu čaroliju i podršku — jer nijedno dete ne bi trebalo da ostane samo.

Ne propustiteSrbijaSRCE IM VELIKO KAO KUĆA: Osnovci iz Preljine organizovali novogodišnju izložbu za bolesnog druga, sav novac uplaćuju svom Luki za lečenje
osnovci
DruštvoŠestoro dece živelo u jednoj sobi, nisu imali struju, kupatilo, vrata zatvarali uz pomoć korita, a onda - čudo! Nema više hladnih noći, nema straha od sutra!
преузимање - 2025-01-01T140518.689.jpg
DruštvoČetvoro siročića iz Bača praznike dočekaju u novom domu: Otac im umro, majka ih napustila, ali onda je stigla nova nada!
Porodica Jovanović i Marko Nikolić
Kultura19. Festival srpskog filma fantastike od 16. decembra u Beogradu: Ove godine sprovode akciju prikupljanja sredstava za decu obolelu od kancera
19. festival srpskog filma fantastike
Društvo"PRETRČAO SAM 1.000 KILOMETARA DA BIH JE SPASAO" Bolna ispovest sportiste koji je pomogao mnogima: Ovaj momenat nije mogao da izdrži uživo u emisiji!
Screenshot 2025-11-22 171802.png
DruštvoNjihove želje dovode do suza! Ovako možete ulepšati praznike deci bez roditeljskog staranja: Humanitarna akcija "Mondo želja"
Devojčica u crvenom drži novogodišnji poklon

Saša Obradović i Džordan Nvora Izvor: Euroleague