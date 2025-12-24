Slušaj vest

Poznati norveški biatlonac Sivert Gutorm Baken preminuo je u 27. godini, potvrdila je Međunarodna biatlonska unija (IBU).

Norveški mediji su izvestili da je Baken pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Lavazu u italijanskim Alpima, gde je bio na trening kampu.

- IBU je duboko šokiran i ožalošćen tragičnom vešću o iznenadnoj smrti Siverta Bakena. Sivertov povratak biatlonu nakon teškog perioda bio je izvor ogromne radosti za sve u biatlonskoj porodici i inspirativan dokaz njegove otpornosti i odlučnosti. Njegovu smrt u tako mladim godinama je nemoguće shvatiti, ali neće biti zaboravljen i zauvek će ostati u našim srcima - saopštila je IBU.

Tokom karijere je nastupio na 31. trci na Svetskom kupu, a jedinu individualnu pobedu ostvario je u Holmenkolenu 2022. godine.

Norveškom sportisti je dijagnostikovan miokarditis 2022. godine, što ga je isključilo iz sezone 2022/23. Vratio se takmičenju u novembru 2024. godine, 984 dana nakon pobede u Holmenkolenu.

