Selektor Srbije Uroš Stevanović skratio je spisak kandidata za Evropsko prvenstvo u Beogradu za četiri imena, pa će na treći deo priprema u Atinu putovati 19 vaterpolista.

Reprezentativni kandidati su u Kranju završili i drugu fazu priprema za Evropsko prvenstvo u Beogradu.

Pred put u Atinu, gde će Srbija nastaviti pripreme za EP, Stevanović se zahvalio četvorici igračia - golmanima Radosavu Virijeviću i Mihajlu Gošiću, Dušanu Trtoviću i Vuku Milojeviću.

Selektor Stevanović u Atinu vodi 19 igrača:

Golmani Radoslav Filipović, Vladimir Mišović i Milan Glušac; centri Nikola Murišić, Nemanja Vico, Đorđe Lazić; bekovi Sava Randjelović, Nikola Jakšić, Radomir Drašović, Petar Jakšić, Luka Pljevančić; spoljni igrači Miloš Ćuk, Strahinja Rašović, Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Nikola Dedović, Dušan Mandić, Viktor Rašović, i Luka Gladović.

"Ovo je za igrače najteži deo priprema. Bilo je kao i uvek kad je rad na kondiciji u pitanju i sve je proteklo kako treba" rekao je iskusni Miloš Ćuk.

Reprezentacija se 26. decembra seli u Atinu. Tri dana će se trenirati sa reprezentacijom Grčke, a 28. decembra će biti odigrana zvanična prijateljska utakmica.

Odmah posle Nove godine reprezentacija odlazi u Trebinje. Biće učesnik turnira na kojem će još učestvovati i Grčka, Italija, Mađarska, Francuska i Španija. To će "delfinima" biti poslednja provera pred EP.

Kurir sport