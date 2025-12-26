Darko Stošić (33) je zakazao povratak u oktagon nakon poraza u Zagrebu.
DARKO STOŠIĆ SE VRAĆA U OKTAGON! Srbin zakazao borbu protiv nekadašnjeg UFC borca
Darko Stošić je u prestonici Hrvatske izgubio jednoglasnom odlukom sudija posle pet rundi protiv Ivana Vitasovića u glavnoj borbi večeri.
Srpski MMA borac će se boriti na FNC 27 događaju u Minhenu 7. februara, a protivnik će mu biti Englez Oliver Tompson (45), nekadašnji UFC borac.
Tompson je u najjačoj organizaciji imao dve borbe i u njima je zabeležio dva poraza.
Kada je reč o Stošiću, izgubljena borba u Zagrebu, njegov je osmi poraz u karijeri, a drugi vezani.
