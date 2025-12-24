Slušaj vest

Miran Fabjan jedan je od najkontroverznijih MMA boraca na prostorima nekadašnje Jugoslavije.

Slovenac uživa da proziva svoje protivnike, a na njegovom udaru našao se Darko Stošić, MMA borac iz Srbije.

Ne bira sredstva

Miran Fabjan, gostujući u podkastu "Prava priča", prokomentarisao je potencijalni revanš između njega i Darka Stošića. Sloroki, kako je nadimak Slovencu, kazao je da do tog revanša nikada neće doći jer, kako sam kaže, Darko nema ni jedan posto šanse da preživi protiv njega.

Kako tvrdi Fabjan, Dražen Forgač, prvi čovek FNC je taj koji ne želi taj meč.

- Forgač mu je menadžer, neće ga poslati na mene. Nema on jedan posto šanse da preživi... Imao sam jednu šansu, nisam je iskoristio. Znam da neće reskirati protiv mene - rekao je Miran Fabjan i ostao živ.

Fabrička podešavanja

Pitanje je samo, šta bi Darko Stošić dobio od eventualnog meča sa Miranom Fabjanom. Kad se pogleda sa sportskog aspekta, ništa. I zato je iluzorno pričati o toj borbi.

Treba se samo setiti prvog meča između Darka Stošića i Mirana Fabjana, kada ga je Srbin vratio na fabrička podešavanja. Ta borba održana je krajem maja 2024. godine u Beogradu, u Areni. Pobedio je Stošić ubedljivo, nakon što je Fabjana oborio u parter, a onda dovršio serijom jakih udaraca. Opet, treba reći da je na početku meča Fabjan dobrano uzdrmao Stošića, ali nije iskoristio priliku koja mu se otvorila.

Incident u Zagrebu

Miran Fabjan je u septembru inicirao incident u Zagrebu, kada je u borbi između Darka Stošića i Ivana Vitasovića žestoko navijao za borca iz Hrvatske. To nije otrpio Stošićev trener David Radulović, pa je bacio flašicu s vodom u Fabjanovom pravcu, koji se izmakao, a ona pogodila u lice sina čuvenog MMA borca Mirka Filipovića.

Miran Fabjan prethodnih godinu dana "ratovao" je protiv Aleksandra Ilića, nakon što ga je pobedio u njihovom okršaju. Iako su posle toga pred kamerama postigli džentlmenski dogovor o revanšu i to na insistiranje Ilića, do njega nikada nije došlo.