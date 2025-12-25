Slušaj vest

Klub je od oktobra bio pod stečajem, a uprava je danas objavila da je dogovor postignut sa potencijalnim kupcem, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Bord je počeo karijeru radeći u kockarskim firmama, pre nego što je zaradio 4,3 miliona dolara igrajući poker.

On sada vodi kompaniju Šort Sirkut Sajens (Short Circuit Science) koja koristi veštačku inteligenciju za sportsku analitiku i bio je uključen u savetodavnu ulogu kada je ovog leta prodat Šefild junajted.

Pod nazivom kompanije Park Benč SFC LLC, Bord takođe ima udeo u španskom drugoligašu Kordobi i bugarskom klubu Septemvri Sofija.

Trenutno nije jasno ko je deo Bordovog konzorcijuma koji će preuzeti Šefild venzdej, poslednjeg u Čempionšipu, ili će klub biti deo Park Benč SFC LLC.

Bordova ponuda mora da prođe test vlasnika i direktora Engleske lige, a mogao bi da se suoči sa preprekama zbog njegovog ranijeg učešća u kockanju.

Među kandidatima za kupovinu Šefild venzdeja je i bivši vlasnik Njukasla Majk Ešli.

Otkako je klub u stečaju u dva navrata su mu oduzeti bodovi, pa Šefild venzdej zauzima poslednje mesto na tabeli Čempionšipa sa minus devet bodova i gotovo sigurno će ispasti u treću ligu.

(Beta)

