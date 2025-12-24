Slušaj vest

Tribine na kojoj je predstavnicima sportskih granskih saveza Srbije predstavljena ex-ante analiza Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2026 – 2035. godine održane su u Kruševcu i Beogradu.

Autori ovog za srpski sport kolosalnog dela su prof. dr Nenad Đurđević i posebni savetnik ministra sporta, doc. dr Dragan Atanasov.

Svet u kome živimo prolazi kroz neviđene promene, a sektor sporta i rekreacije nije izuzetak. Tehnološki napredak, promenljive društvene norme i evoluirajuće globalne ekonomske i geopolitičke sile preoblikuju skoro svaki aspekt sportskog i rekreativnog pejzaža, izazivajući nas da se agilno prilagodimo. Istovremeno, rastuća svest o održivosti životne sredine i potreba za promocijom zdravlja i blagostanja nas primoravaju da preispitamo naše sportske i rekreativne prakse i preuzmemo proaktivniju ulogu katalizatora pozitivnih promena.

Ako prihvatimo ovo dinamično okruženje i pozicioniramo se tako da iskoristimo brze transformacije koje se odvijaju, bićemo bolje opremljeni da napredujemo u godinama koje dolaze. Zaista, u eri stalnih promena, sposobnost kritičkog razmišljanja o budućnosti i predviđanja potencijalnih izazova i mogućnosti je od najveće važnosti.

O svemu ovome i više od toga rekli su na preko 800 strana autori kapitalnog dela za srpski sport i njegovu budućnost u ex-ante analizi Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2026 – 2035. godine i izneli svu njegovu važnost i esenciju što su i prezentovali na tribinama u Kručevcu i prestonici Srbije.

Ex-ante analiza Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2026 – 2035. godine je kapitalni dokument koji je zapravo temelj na kome će se bazirati i raditi Strategija. Bilo je potrebno uraditi analizu postojećeg stanja u svim strukturama srpskog sporta, počevši od infrastrukture, licenciranih trenera, u kakvom su stanju sportski klubovi, koliko je razvijen školski i univerzitetski sport, kakvo je finansiranje sporta u jedinicama lokalnih samopurava... Urađeno je istraživanje kompletnog sistema sporta u Srbiji koje do sada nikada nije urađeno na ovakav detaljan način.