Odbojkašice Uba plasirale su se u finale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u revanšu polufinala pobedile Železničar iz Lajkovca 3:2 u setovima (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 15:8).
Ostali sportovi
KUP SRBIJE: Odbojkašice Uba srušile Železničar i plasirale se u finale
Ub su predvodile Bojana Ćelić sa 24 poena i Ana Mihajlović sa 20 poena, dok je Ana Mitrović dodala 18 poena.
U ekipi iz Lajkovca najefikasnije su bile Emileta Račeva sa 22 poena i Milena Koprivica sa 21 poenom.
U prvoj utakmici 10. decembra u Lajkovcu Ub je pobedio 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).
U drugom polufinalu igraju TENT - Crvena zvezda.
Revanš utakmica na programu je u četvrtak od 18 časova u Obrenovcu.
U prvoj utakmici pobedila je Zvezda ;3:2 (30:28, 25:22, 15:25, 14:25, 15:9).
(Beta)
