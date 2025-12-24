Slušaj vest

Ub su predvodile Bojana Ćelić sa 24 poena i Ana Mihajlović sa 20 poena, dok je Ana Mitrović dodala 18 poena.

U ekipi iz Lajkovca najefikasnije su bile Emileta Račeva sa 22 poena i Milena Koprivica sa 21 poenom.

U prvoj utakmici 10. decembra u Lajkovcu Ub je pobedio 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

U drugom polufinalu igraju TENT - Crvena zvezda.

Revanš utakmica na programu je u četvrtak od 18 časova u Obrenovcu.

U prvoj utakmici pobedila je Zvezda ;3:2 (30:28, 25:22, 15:25, 14:25, 15:9).

(Beta)

