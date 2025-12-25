Slušaj vest

Klub iz Velikog Gradišta, koji se posle dve decenije vratio u elitni rang, usred Novog Sada ponizio je 19-ostrukog šampiona države, ekipu Vojvodine.

Ekipa iz Braničevskog okruga slavila je sa ubedljivih 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Tim iz Velikog Gradišta prošele sezone je bio najbolji u Prvoj ligi Srbije i tako obezbedio plasman u elitu. Pred start sezone mnogi su ih unapred otpisali, ali borbeni momci sjajnim partijama jasno su stavili do znanja svima da zaslužuju mesto u najvišem rangu takmičenja.

Najefikasniji u trijumfu VGSK-a bili su Nemanja Stevanović i Branslav Grković sa po 14 poena.
U poraženom timu istakao se Nikola Brborić sa 17 poena.

Klub iz Velikog Gradišta trenutno zauzima sedmo mesto na tabeli sa skorom 5-5, dok je Vojvodina trenutno peta sa šest pobeda i četiri poraza.

