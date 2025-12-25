Slušaj vest

Golman RK Partizan Andrej Trnavac iza sebe ima sezonu punu uspona i padova – od velikih pobeda pred domaćim navijačima do bolnih poraza koji su ostavili gorak ukus.

1/4 Vidi galeriju Andrej Trnavac Foto: Maja Nastić

U intervjuu otvoreno govori o završnici sezone u crno-belom dresu, izazovima koji ga uskoro čekaju sa reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstvu, ali i o privatnim temama. Trnavac otkriva kako provodi kratku pauzu između obaveza, gde će dočekati Novu godinu, da li trenutno ima devojku i šta su njegove najveće želje za naredni period.

Sezoni je došao kraj – kada podvučeš crtu, da li si zadovoljan onim što ste uradili u dresu Partizana?

-Uvek može bolje, naravno. Ostaje žal zbog ispadanja iz Evrope, ali mislim da smo odradili dobar posao.

Šta ti je lično bio najlepši, a šta najteži trenutak ove sezone?

-Najlepši trenutak je sigurno pobeda protiv ekipe Nexea pred našim navijačima, a najteži možda poraz od Dinama iz Pančeva ili poraz u Evropi od Kadetena.

Posle naporne godine, da li već odbrojavaš dane do odmora i kako planiraš da „napuniš baterije“?

-Odmor je u toku, ali nema puno vremena zbog reprezentativnih obaveza koje počinju već od 25. decembra.

EVROPSKO PRVENSTVO U JANUARU

U januaru vas očekuje nastup na Evropskom prvenstvu. Koliko ti znači poziv selektora i poverenje da budeš deo nacionalnog tima na velikom takmičenju?

-Naravno da znači mnogo, igrati za reprezentaciju je uvek nešto posebno.

Kako bi prokomentarisao grupu u kojoj se Srbija našla?

-Imamo jako tešku grupu gde je Nemačka najveći favorit, ali mislim da sa sve tri ekipe može da se igra i da je bukvalno grupa u kojoj svako svakoga može da pobedi.

Polusezona je bila vrlo naporna za tvoje saigrače i tebe. Kako sada provodiš pauzu i da li si uspeo malo da odmoriš i pripremiš se za nove izazove?

-Bila je jako teška polusezona, malo sam odmorio od rukometa, ali već za par dana se vraćamo na teren i spremamo se za izazove na EP.

NOVA GODINA U KUĆNOJ ATMOSFERI

Gde ćeš dočekati Novu godinu – u porodičnoj atmosferi ili si više tip za slavlje sa društvom?

-Novu godinu ću dočekati sa prijateljima, ali u kućnoj atmosferi. Imamo jednu malu tradiciju već godinama unazad i to mi iskreno najviše prija – dobro društvo i lepu energiju.

Da li si od onih koji vole kućnu varijantu praznika ili ipak ne možeš bez izlaska i dobre atmosfere?

-Preferiram porodično okupljanje. Volim da poštujem praznike i provedem ih u krugu najbližih.

Planiraš li neko egzotično putovanje tokom praznika ili ostaješ u Srbiji?

-Ne planiram, ostajem u Srbiji.

UVEK AKTIVAN

Kako izgleda Andrej Trnavac kada nema treninga – trenerka i kauč ili si uvek u pokretu?

-I kada nema treninga trudim se da ostanem aktivan, uz fokus na oporavak, druženje i odmor kako bih bio spreman za nove izazove.

Da li sebi tokom praznika dozvoliš „malo više“ hrane i opuštanja ili i tada vodiš računa o režimu?

-Dozvolim, ali umereno. Uvek vodim računa o balansu i zadržavam osnovne navike koje su važne za profesionalnog sportistu.

Ima li neka novogodišnja želja koju bi voleo da ti se ispuni u narednom periodu, privatno ili profesionalno?

-Želja mi je da se u 2026. godini ostvari osvajanje trofeja sa Partizanom, jer je to cilj kojem svi u klubu težimo i za koji svakodnevno radimo.

SLOBODAN MUŠKARAC

Da li imaš devojku i kolika ti je bila najduža veza do sada?

-Trenutno nemam devojku. Najduža veza koju sam imao trajala je pet godina i iz tog perioda imam dosta lepih uspomena.

Kakvu muziku najviše voliš da slušaš i uz šta se najbolje opuštaš?

-Najviše volim da slušam i da se opustim uz Vlada Georgijeva, Cecu Ražnatović, kao i Bigru i Paju Kratkog.

Uz koju pesmu umeš da se najviše opustiš i koja te posebno pogodi?

-„Crne kose“ je pesma koja me najviše pogodi i uz koju dozvolim sebi koju čašicu više.

Koja naša ženska javna ličnost je po tvom ukusu – pevačica ili glumica?